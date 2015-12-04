Москва, 4 декабря, 2015, 08:25 — ИА Регнум. Следствие вернуло бывшей чиновнице Минобороны Евгении Васильевой коллекцию из 36 картин, изъятую три года назад, пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Три года полотна живописцев XIX—XX вв. хранились в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР в центре Москвы как вещественные доказательства по делу «Оборонсервиса». 29 сентября судья Пресненского райсуда Татьяна Васюченко постановила вернуть Васильевой картины, поскольку они сами по себе не могут являться вещдоками.

Экс-главе департамента имущественных отношений Минобороны вернули полотна Ивана Творожникова, Сергея Судейкина, Юлия Клевера и других живописцев XIX—XX вв. — их передали представителям Васильевой. Адвокат Евгении Васильевой Хасан-Али Бороков отказался комментировать информацию.

Остальные активы Васильевой, в том числе недвижимость в Москве и Санкт-Петербурге, драгоценности и более чем 300 млн рублей на счетах в банках, остались под арестом в рамках основного уголовного дела о хищении у Минобороны 16 млрд рублей.