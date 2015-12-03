Минск, 4 декабря, 2015, 00:33 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии готово рассмотреть вопрос о дополнительных бюджетных вливаниях в ОАО «Камволь», где реализуется инвестиционный проект. Об этом во время посещения госпредприятия заявил председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков.

Цитата из м/ф «Сказка о царе Салтане» (реж. Лев Мильчин, Иван Иванов-Вано. СССР, 1984 г.)

«Подготовьте мне обоснование выделения дополнительных средств, где будет расписано по пунктам, на что пойдут эти деньги», — заявил Кобяков после доклада руководства предприятия, в котором говорилось, что для завершения инвестпроекта необходимы дополнительные средства из инновационного фонда Мингорисполкома.

Как сообщает пресс-служба Совмина Белоруссии, Кобяков «отметил, что на «Камволе» уже проведена серьёзная модернизация, обеспечена возможность производства 6 млн погонных метров тканей в год», однако окончание модернизации не завершено, есть проблемы — в том числе по реализации готовой продукции. При этом, уверен чиновник, имеются все технологические возможности для успешной работы госпредприятия.

«Мы сначала тратим деньги, а потом начинаем очень активно искать потребителей продукции, хотя очевидно, что вопросы реализации товара — ключевые. Действительно, проделана большая работа технологических служб по подготовке совершенно нового качественного ассортимента, который должен быть востребован, в первую очередь, нашими национальными швейниками. Но пока здесь не все срабатывает. Поэтому прежде чем принимать окончательное решение и по финансовым вопросам, и по вопросам завершения реконструкции мы должны серьёзно прибавить именно в этой части», — сказал глава правительства постсоветской республики.

«Условия работы, если сравнить кадры трехлётней давности, когда здесь был глава государства, и сегодня, сильно отличаются. Но, к сожалению, нет загрузки, нет экономических показателей, а это главный оценочный критерий. Поэтому есть определенное неудовлетворение от результатов, но перспектива решить эти вопросы присутствует», — констатировал он.

Модернизация госпредприятия проводится в рамках реализации указа Александра Лукашенко от 14 ноября 2013 года и, как доложило руководство предприятия, по состоянию на 20 ноября на пополнение оборотных средств были израсходованы 3,5 млн евро, выделенные из кредитной линии госбанка «АСБ Беларусбанк». Более 220 единиц технологического оборудования на сумму 46 млн евро закуплено и ожидается по подписанным контрактам, ещё 1,3 млн евро будет потрачено на эти же цели. Всего же с начала реализации проекта на «Камволь» уже поступило более 170 единиц оборудования на сумму 35,9 млн евро.

И сегодня же, 3 декабря суд Могилёвской области возбудил производство о банкротстве по заявлению белорусско-австрийского СЗАО «Стеклозавод «Елизово». Отметим, что владельцами предприятия являются белорусские бизнесмены братья Муравьёвы, зарегистрировавшие в Австрии фирму ATEC Holding. Александр Лукашенко часто приводил бизнесменов в пример, указывая на успешную модернизацию Елизовского стеклозавода. Лукашенко распорядился продать Муравьёвым знаменитый Минский мотовелозавод (госпредприятие «Мотовело»), после чего там был начат очередной «модернизационный проект», завершившийся арестом бизнесменов и фактической национализацией приватизированного «по-белорусски» предприятия.

Департамент по санации и банкротству Минэкономики Белоруссии подготовил заключение, согласно которому по результатам финансово-хозяйственной деятельности, стеклозаводом «Елизово» в течение 2014 — первой половины 2015 года был получен чистый убыток в размере свыше 360 млн белорусских рублей, предприятие является неплатёжеспособным и его неплатёжеспособность приобретает устойчивый характер. По данным бухучёта предприятия, стоимость его активов вдвое меньше, чем долг перед кредиторами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госуправленцы Белоруссии продемонстрировали свои компетенции в проектах по модернизации госпредприятий по выпуску цемента и деревообработки. Так, выступая 22 октября на совещании по проблемам модернизации белорусских деревообрабатывающих госпредприятий, Александр Лукашенко констатировал провал очередной модернизационной госпрограммы.