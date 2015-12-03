Москва, 3 декабря, 2015, 13:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию отметил, что Россия действует так же, как и год назад, когда произошло воссоединение Крыма и Севастополя с Россией: «Россия в полной голос заявила как сильное самостоятельное государство с тысячелетней историей и великими традициями. Как нация, которая консолидирована общими ценностями и общими целями. Так же уверенно мы действуем и сейчас, когда Россия ведет открытую прямую борьбу с международным терроризмом. Мы принимаем решения и претворяем их в жизнь, зная, что справиться с задачами, которые стоят, способны только мы сами, но только вместе».

ИА REGNUM Дмитрий Менделеев и Владимир Путин

И процитировал Дмитрия Ивановича Менделеева, далекого от политики, которые сказаны 100 лет назад: «Разрозненных нас сразу уничтожат, наша сила в единстве, воинстве, благодушной семейственности, умножающей прирост народа, да и в естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия».