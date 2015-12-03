Санкт-Петербург, 3 декабря, 2015, 12:26 — ИА Регнум. Ни одного компромисса с водителями и владельцами фур достигнуто не было. Часть перевозчиков намерена продолжить акции протеста. То ли до 3 декабря, то ли «до последнего бойца».

navigator-kirov.ru Протест водителей большегрузных автомобилей

«Платон», собирающий с тяжеловесных фур дополнительную плату за проезд по федеральным трассам, запустили с 15 ноября, хотя еще с 11 ноября водители грузовиков принялись бастовать и требовать существенно изменить систему или же вовсе ее отменить. Например, дагестанские дальнобойщики заявляли, что едут «на Москву», так как протесты в родной республике якобы остаются незамеченными. Такие же намерения высказывали и их петербургские коллеги. Водители обещали «перекрыть МКАД», но 30 ноября акция так и не состоялась. Полицейские уверенно отсеивали фуры на подходе к столичному региону, так что прорваться удалось не всем.

По данным различных источников, из Вологодской области не пропустили к Москве 16 грузовиков, шоферам пришлось пересесть на легковые автомобили, из Петербурга, по разным данным, прорвались около 30 фур, в Нижегородской области силовики блокировали 37 фур, всего из региона собирались отправиться в столицу порядка 200 машин. Те, кому удалось оказаться ближе к Москве, обещают подождать отстающих, чтобы вновь попробовать осуществить задуманное.

На Северо-Западе кульминацией акций протеста стал вечер вторника, 24 ноября, когда около сотни фур сначала ползли «Улиткой» (со скоростью 5−10 км/ч) по КАДу Петербурга, затем водители прибыли к зданию городского правительства и устроили там стихийный митинг. Уже на следующий день было объявлено, что в Северную столицу на помощь прибудет сам глава Минтранса. И он прибыл, но осчастливил своим присутствием не всех. Накануне встречи с Соколовым в Петербурге состоялось как минимум два собрания водителей. И те, и другие пытались выбрать делегатов. И те, и другие впоследствии обвиняли друг друга в том, что они не «настоящие дальнобойщики», а подставные лица.

На заседании более радикально настроенной группы присутствовали, в частности, экс-депутат петербургского ЗакСа Сергей Гуляев, а также координатор движения ТИГР (Товарищество инициативных граждан России) Александр Расторгуев. Оба имеют малое отношение к дальнобойщикам. И обоим было строго-настрого наказано не втягивать водителей в политические провокации.

Второе собрание проводил лично глава НП «Грузавтотранс» Владимир Матягин, который входит в рабочую группу при Росавтодоре и которого, по словам водителей, «выгнали с первого собрания», поэтому он решил организовать свое. Матягин впоследствии заявил, что пытался забрать «радикалов» из первой группы под свое крыло, но большинство отказались. Именно делегатов из группы Матягина пропустили к министру.

«Мы хотели делегировать только тех, кто готов до конца стоять, кто за полную отмену сборов за проезд по федеральным трассам», — заявил Гуляев. В противном случае колонна фур двинется на МКАД, пообещал он, и акция превратится в политическую.

Фуры действительно двинулись, но разрозненно, так как 29 и 30 сентября на большинстве московских трасс выставили дополнительные наряды полиции и ОМОН с собаками. Водители пытаются обойти крупные магистрали и шли не колоннами, а по одиночке, кроме того, просили молчать в социальных сетях о перемещении машин. Координатором выступил руководитель профсоюза дальнобойщиков Александр Котов.

«Не все участники акции смогли добраться до Москвы. Часть регионов получили информацию слишком поздно, часть водителей были задержаны либо развернуты по дороге. Те, кто доехал, устроились на стоянках под Москвой, где обычно дальнобойщики отдыхают. Они никак себя не проявляют до 4 декабря, ничего предпринимать не будут. 3 числа истекает ультиматум правительству», — подчеркнул он.

В этот же день активизировались и в Госдуме: водителей, которые до столицы добрались, пригласили на встречу в Охотном ряду с депутатом от КПРФ Владимиром Родиным. Дальнобойщики рассказали, что он им поведал о невозможности отмены «Платона», но предложил выйти на митинг под флагами своей партии. «Депутат Родин сказал, что не знает, что делать дальнобойщикам. Водители не понимают, зачем пошли на встречу», — комментировал один из делегатов в Twitter. Сергей Гуляев заранее попросил их «не поддаваться на провокации», так как КПРФ якобы намеревается «слить протест».

Как и следовало ожидать, встреча в Госдуме завершилась так же, как и встреча Максима Соколова с водителями в Петербурге. Тогда замглавы Росавтодора Дмитрий Прончатов признался, что по итогам не было вынесено никакой резолюции.

«Решение о моратории на систему «Платон» не принималось», — особо подчеркнул Прончатов. Какие-либо менее радикальные решения тоже не принимались. Судя по всему, дальнобойщикам просто дали выговориться — сначала в одной, затем в другой столице. Да и то не всем: несколько человек заявили, что чувствовали себя статистами, и им толком не позволили задать вопрос. Дмитрий Прончатов объяснил это нехваткой времени и посредственной работой модератора.

Тем не менее, радикально настроенные дальнобойщики, по мнению властей, примкнули, возможно, по незнанию, к политической оппозиции. «Мы разделяем протестующих на две категории. Одни — с которыми конструктив невозможен, они говорят: «Отмените «Платон», мы ничего не хотим слушать», они призывают не неконституционным действиям. Есть другая категория протестующих, которая задает, в основном, технические вопросы. На них мы готовы отвечать круглосуточно», — заметил Прончатов, добавив, что благодаря радикалам «ситуация раскачивается», чего допускать нельзя.

Причины, по которым она раскачивается, тоже понятны. Чиновники напирают на то, что о введении системы было объявлено еще в 2011 году. Действительно, тогда был принят федеральный закон, но, наверное, мало кто представлял, что к 2015-му в России будет настолько глубокий экономический кризис, что новые поборы покажутся бизнесменам неподъемными.

Более того, за четыре года подготовки систему так и не сумели отладить. К 15 ноября лишь около 30% большегрузов зарегистрировались на сайте. Оператор «РТ-инвест транспортные системы» раздавал бесплатные трекеры по заявкам, но их тоже на всех не хватило, к началу работы 90% фирм все еще не были ими обеспечены. Например, сибирские грузоперевозчики заявляли, что лишь 3 компании из нескольких десятков сумели получить устройства.

Сайт «Платона» упал в первый же день работы, руководство заявило, что виноваты хакеры, так как поступало чересчур много запросов в секунду. Водители жаловались на сбои в маршрутных картах, которые могли спутать Екатеринбург с Новосибирском. Так как штрафы для ИП назначены на уровне 450 тыс. рублей, а для юрлиц — до 1 млн рублей, многие просто не вышли в рейсы. Логистические компании начали уведомлять ритейлеров и производителей продуктов о том, что они не готовы работать в системе «Платон», поэтому не выходят в рейс.

Протесты против системы начались еще 11 ноября в Петербурге, Московской области, Кирове, Челябинске, Перми и других городах. Поначалу Минтранс якобы обещал, что хотя бы штрафы начнут взимать пока лишь в Подмосковье, но в день запуска выяснилось, что это не так, и тот же Владимир Матягин открыто обвинял чиновников в обмане.

Правительство пошло на некоторые уступки и снизило тариф за проезд 1 километра с 3,73 рубля до 1,57 рубля. Но эта мера временная, так как уже с 1 марта 2016 года вернутся прежде запланированные цифры. За год планируется собрать на ремонт дорог 40 млрд рублей, те деньги, что компания-оператор не получит из-за такого «демпинга», будут возмещены из бюджета. Компания была выбрана без конкурса, так как грузоперевозки посчитали вопросом национальной безопасности, а на конкурс заявились иностранные компании. 25% от «РТ-инвест транспортные системы» принадлежит сыну миллиардера Аркадия Ротенберга Игорю.

Дальнобойщики, многие из которых работают на себя и являются представителями малого бизнеса, заявляют, что такие поборы выживают их с рынка, оставляя лишь монополистов. Кроме того, и те, и другие будут вынуждены заложить налог в стоимость продукции, которую они перевозят, а значит цены в магазинах очень скоро взлетят еще больше.

По данным властей, так называемый «поход на Москву» носит вовсе не массовый характер, в большинстве же своем перевозчики уже согласны работать в новых условиях. Власти Дагестана, например, официально заявили, что проблем с протестами в их регионе нет и не будет. Можно констатировать, что раскол протестующих на «нормальных» и «неправильных» произошел достаточно успешно.

Дмитрий Прончатов советует оставшимся негодующим вместо того, чтобы жечь покрышки и устраивать стачки, обратиться к своим законным представителям — депутатам и губернаторам — которые имеют право решать подобные вопросы.

Надо сказать, что комментарии таких представителей по поводу протестов звучали разные. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил, что протесты дальнобойщиков «попахивают безмозглостью». Петербургский губернатор Георгий Полтавченко не заявил вообще ничего, хотя в Северной столице дальнобойщики на волне протеста подобрались вплотную к Смольному, у ворот которого устроили стихийный митинг и требовали встречи с градоначальником.

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров опубликовал целое видеообращение к дальнобойщикам, заявив, что протесты — это козни США, которые намереваются таким образом уничтожить Россию изнутри. Но, пожалуй, самым доходчивым образом выразился однопартиец Федорова, депутат петербургского ЗакСа Сергей Соловьев. Россиянам, беспокоящимся, что из-за «Платона» подорожают перевозимые продукты, он посоветовал меньше есть.