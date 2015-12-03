Вашингтон, 3 декабря, 2015, 09:43 — ИА Регнум. Военный вертолёт АН-64 Apache потерпел крушение в штате Теннесси (США). О количестве пострадавших и жертв не сообщается. Об этом сообщает RT со ссылкой на официального представителя округа Монтгомери штата Теннеси Элизабет Блэк.

topwar.ru Военный вертолёт АН-64

Крушение произошло в северной части Теннесси. По предварительным данным, вертолёт осуществил вылет с военной базы Форт-Кэмбелл.

Известно, что вертолёт загорелся после удара о землю. На месте происшествия работают бригады спасателей. Не известно, сколько человек могло погибнуть при авиакатастрофе.