Симферополь, 3 декабря, 2015, 08:58 — ИА Регнум. В ночь на 3 декабря Крым получил первую часть электроэнергии по энергомосту, связавшему полуостров с материковой частью России. Как передает «Первый канал», в церемонии запуска линии принял участие президент РФ Владимир Путин, прибывший в Симферополь.

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Российский лидер поблагодарил энергетиков за оперативность, а жителей Крыма — за терпение.

«Для нас сегодня важное мероприятие, — говорит Путин. — Мы сегодня начинаем работу по присоединению Крымского полуострова к единой энергосистеме России. Вы проделали очень большую работу, связанную с обеспечением, надежным обеспечением Крыма электроэнергией. 100, свыше 100 километров высоковольтных линий электропередач построено. И сегодня мы подключаем первую цепь».

Первая очередь энергомоста обеспечила Крыму 200 мегаватт энергии. Власти РФ уже в текущем месяце планируют запустить и вторую очередь моста, вдвое увеличив его пропускную способность.

Отметим, что введение второго потока энергетического моста намечено на май 2016 года.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в ночь на 22 ноября в результате подрыва опор ЛЭП, ведущих с Украины в Крым, поставки электроэнергии на полуостров были полностью прекращены.

Сейчас энергосистема Крыма работает в изолированном режиме, для экономии электроэнергии на полуострове применяются веерные отключения.