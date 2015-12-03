Москва, 3 декабря, 2015, 07:29 — ИА Регнум. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ) признан третьим среди лучших вузов стран БРИКС. Первые два места в рейтинге Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings заняли вузы Китая, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки).

I.s.kopytov Главное здание МГУ им. М. В. Ломоносова

Согласно рейтингу, на 4-м месте находится Кейптаунский университет (University of Сape Town, ЮАР), на 5-м — Национальный университет Тайваня (National Taiwan University). Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого занял 18-е место.

Томский политехнический университет занял 20-е место, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ — 26-е, Казанский федеральный университет — 31-е, Новосибирский государственный университет — 34-е, Томский государственный университет — 87-е, Московский физико-технический институт — 93-е, и, наконец, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» — 99-е место.

Всего в рейтинге лучших ста вузов оказались 15 учебных заведений из России.