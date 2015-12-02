Остин, США, 3 декабря, 2015, 02:29 — ИА Регнум. Комиссия по здравоохранению и сфере услуг американского штата Техаса обратилась в федеральный суд с требованием о введении запрета на размещение беженцев на территории штата, передаёт агентство Reuters.

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В своём заявлении власти Техаса ссылаются на положение законодательства, в соответствии с которым для размещения беженцев на территории штата должны быть проведены предварительные консультации с местными властями, однако этого, по их утверждению, сделано не было.

Ранее губернатор Техаса Грегг Эббот заявил об отказе размещать беженцев и Сирии из соображений безопасности. При этом, как сообщило 1 декабря издание Huffington Post, власти штата пообещали приостановить финансирование общественных организаций, которые откажутся следовать данному распоряжению.

Отметим, что в конце ноября правозащитная организация Американский союз гражданских свобод обратилась в суд с иском против губернатора штата Индиана Майка Пенса, который также отказался принимать на территории штата беженцев из Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернаторы 24 американских штатов заявили, что они отказываются размещать сирийских беженцев после террористических атак в Париже.

Принимать на своей территории мигрантов отказались, в частности, Алабама, Джорджия, Техас, Аризона, Мичиган, Иллинойс, Индиана, Нью-Гэмпшир, Канзас, Флорида, Оклахома и другие штаты. Американские СМИ обратили внимание, что всеми этими штатами, кроме одного, руководят губернаторы-республиканцы.

Вместе с тем, в Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон не отказывается от планов по принятию в 2016 году до 10 тысяч беженцев из Сирии, несмотря на возросшую террористическую угрозу.

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