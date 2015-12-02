Минск, 2 декабря, 2015, 23:12 — ИА Регнум. Официальный Минск может расширить военно-техническое сотрудничество с Индией. Об этом 2 декабря заявил председатель Совета Республики Нацсобрания Белоруссии Михаил Мясникович во время переговоров с послом Индии в постсоветской республике Панкаджем Саксеной.

пресс-служба Совета Республики Нацсобрания Белоруссии Панкадж Саксена и Михаил Мясникович

Мясникович предложил четыре важнейших направления белорусско-индийского сотрудничества: поставки лекарств из Индии и двустороннее сотрудничество в сфере фармацевтики, поставки белорусских калийных удобрений в Индию, работа белорусской карьерной техники на рудных и каменноугольных карьерах Индии, а также военно-техническое сотрудничество.

«Мы много покупаем лекарственных субстанций и готовых лекарственных форм в Индии. У нас нет никаких ограничений, чтобы наращивать объёмы импорта лекарств из вашей страны», — сказал Мясникович. Как сообщает пресс-служба СРНС, он подробно остановился на реализации четырёх инвестиционных проектов по строительству фармацевтических предприятий в белорусской провинции.

В сфере военно-технического сотрудничества Белоруссии с Индией, отметил Мясникович, «объём работ может быть расширен». Он также указал на необходимость системной основы сотрудничества в научно-технической сфере. «На встрече также были обсуждены иные вопросы, представляющие взаимный интерес», — сказано в официальном сообщении.

Мясникович обозначил вопросы подготовки официальным Минском проектов для реализации в рамках выделенной Индией линии льготных кредитов объёмом $170 млн. Из данной суммы планируется профинансировать 22 проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях очередного кризиса Александр Лукашенко согласился на условия Международного валютного фонда, потребовавшего проведения структурных реформ взамен на предоставление финансовой помощи. Лукашенко ищет любой поддержки, не признавая совершенных ошибок в госуправлении и отрицая альтернативу «рыночному социализму».