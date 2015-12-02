Симферополь, 2 декабря, 2015, 22:45 — ИА Регнум. Запуск первой нитки энергомоста из Краснодарского края в Крым состоялся 2 декабря. Пуск объекту дал президент России Владимир Путин, прибывший в регион сегодня вечером.

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Владимир Путин из офиса предприятия «Крымэнерго» по громкой связи дал команду центру управления сетями взять под нагрузку КВЛ 220 кВ «Тамань — Крым», сообщил Крыминформ.

Министр энергетики РФ Александр Новак доложил главе государства об установленных мощностях, оборудовании и режиме работы энергомоста. Глава Крыма Сергей Аксёнов попросил распределить энергию в целом по Крыму. Путин согласился с предложением главы Крыма, а затем дал согласие на команду включить питание в линии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым и Севастополь с 22 ноября жили в режиме чрезвычайной ситуации, после того, как Украина прекратила поставки электроэнергии на российский полуостров. В связи с этим было принято решение о введении первой нитки энергомоста раньше срока. Сегодня же состоялся тестовый пуск моста.

Первая нитка энергомоста позволит Крыму получать 230 МВт, к 22 декабря мощность будет увеличена еще на 230 МВт.