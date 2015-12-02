Вашингтон, 2 декабря, 2015, 14:07 — ИА Регнум. Сама компания подтверждает прямую связь дизельного скандала с падением продаж. При этом объемы сбыта модели Jetta в США рухнули в ноябре на 30%, а Passat — на 60%. Претендовавший на лидерство на мировом авторынке, концерн Volkswagen теряет покупателей. В большей степени сокращение продаж коснулось рынка США, где и был раскрыт обман. Однако американский авторынок в целом за ноябрь показал рост — было продано 1 млн 315 тысяч 688 легковых автомобилей и внедорожников, что на 1,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает «Автостат». Лидерство в ноябре сохраняет General Motors — автомобильный концерн США, нарастивший реализацию на 1,5%.

Американский плакат: «We can do it!»

Пять лет назад, в 2010 году, когда в лидерах на мировом рынке держался японский производитель Toyota, в США обнаружили залипания педали газа в машинах Toyota и Lexus. Из-за неисправности японская компания была вынуждена отозвать более 8 миллионов автомобилей, а также на Toyota был наложен штраф в 1,5 млрд долларов, что впоследствии ударило по позиции бренда в мировом рейтинге и позволило американскому GM вернуться на прежние позиции в топе. Автомобильные эксперты считают, что ситуация с Volkswagen также является примером использования государственных органов США для поддержки собственного автопрома.

«Кто выигрывает от падения Volkswagen? Как и в случае с японской Toyota несколько лет назад, это все тот же General Motors, которому по итогам прошлого года с показателем 9,9 млн произведенных автомобилей чуть-чуть не хватило, чтобы вырваться в мировые лидеры. Не исключено, что по результатам 2015-го именно американская компания вновь заберется на первую строку в рейтинге крупнейших мировых автогигантов. Но даже если этого не произойдет и ее, скажем, обойдет Toyota, то в любом случае GM на руку освободившееся от Volkswagen место на американском рынке» — пишет Алексей Грамматчиков, редактор журнала «Эксперт».

По результатам мирового производства и продаж автомобилей за 2014 год на второе место в мире вышел Volkswagen, отобрав у GM место лидера на авторынке.

«Учитывая, как болезненно американское государство реагирует на любые свои проигрыши, особенно когда они касаются денег, ожидание мести было делом времени», — считает экономист, главный редактор автомобильного журнала «Движок» Илья Огородников.

По мнению доктора экономики Анны Мейзер раскручивая этот скандал, «американцы решили расчистить путь к пьедесталу для GM. Сначала пострадала Toyota, теперь Volkswagen. Рыночная экономика — это для «папуасов», сами США активно защищают в своей стране своих производителей, и вряд-ли откажутся от этого».

В России, где экологические требования гораздо ниже, чем в Европе, скандал на продажах практически не сказался. При общем падении авторынка на 39% (данные АЕБ) продажи автомобилей Volkswagen Group в России за 2015 год сократились на 37%. В 2009—2015 годах на территории РФ, по данным агентства «АВТОСТАТ», было продано 65,3 тысячи автомобилей Volkswagen с дизельным двигателем и 48,4 тысячи легких коммерческих машин

Автомобили концерна Volkswagen производятся в России, и на калужском заводе компания производит автомобили Volkswagen Polo Sedan, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Машины с дизельными двигателями на предприятии в Калуге не собираются.

На данный момент немецкой компании Volkswagen грозит штраф 18 млрд долларов. В середине ноября концерн начал переговоры с банками для получения экстренных кредитов на сумму €20 млрд для сглаживания негативных последствий от скандала с дизельными двигателями. Проблемы с дизелями затронули до 11 млн машин по всему миру, сообщает сам производитель, и в результате автоконцерн Volkswagen отзовет 2,5 млн автомобилей на переоснащение.

Как сообщало ИА REGNUM, автоконцерн Volkswagen оказался в центре скандала в сентябре этого года. Как стало известно, на целый ряд автомобилей компании с дизельным двигателем, выпущенных в 2009—2015 годах, было установлено программное обеспечение, которое позволяло обходить экологические стандарты. Очистительные системы машин работали на полную мощность в ходе тестов на соответствие экологическим требованиям, а в режиме эксплуатации очищение выхлопных газов осуществлялось намного слабее.