Вашингтон, 2 декабря, 2015, 13:45 — ИА Регнум. В Сети бьет рекорды популярности видеозапись с климатического саммита в Париже, на которой запечатлено, как президент США Барак Обама проигнорировал попытку украинского лидера Петра Порошенко поздороваться с ним.

Иван Шилов ИА REGNUM Разбитое сердце

Так, за сутки ролик набрал более 150 тыс. просмотров. На кадрах видно, как Обама здоровается с политиками в тот момент, когда его ждет Порошенко и всячески пытается обратить на себя внимание. Однако, Обама не замечает главу Украины.

В итоге Порошенко постоял и был вынужден подойти к другому человеку.