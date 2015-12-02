Москва, 2 декабря, 2015, 12:55 — ИА Регнум. В НАТО, помимо пособницы терроризма Турции, может войти страна с сомнительной репутацией — Черногория. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 декабря, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич. «Приглашение Черногории в НАТО не может не беспокоить Россию, поскольку речь идет о стране, которая экономически, а главное — исторически очень близка России», — заявил Клинцевич, напомнив, что отделение Черногории от Сербии в свое время было поддержано Россией.

Цитата из х/ф «Оружейный барон». Реж. Эндрю Никкол. 2005. Германия, США, Франция Торговец оружием

«Безусловно, народ Черногории вправе самостоятельно решать свою судьбу. Но нынешнее руководство этой страны втягивает ее в НАТО именно вопреки воле народа. Нарушается основополагающий демократический принцип принятия столь важных политических решений, предполагающий обязательное проведение общенационального референдума», — указал сенатор.

Реальную угрозу для национальной безопасности Черногории представляет согласие Джукановича создать на территории страны так называемое мусульманское гетто, уверен парламентарий. «Пресса сообщает о готовности Подгорицы разместить 30 тыс. беженцев с Ближнего Востока. И это в стране, численность населения которой составляет 650 тыс. человек. Не секрет, что среди беженцев есть значительное число сторонников ИГ, напрямую причастных к терактам», — говорит он.

Клинцевич обратил внимание западных коллег на то, с кем они собираются сотрудничать в рамках военного союза. «Общеизвестно, что режим Мило Джукановича является криминальным и его деятельность выходит даже за рамки национальных границ. Думаю, общественность западных стран должна знать, что оружие, которым террористы расстреливали мирных парижан, попало в их руки с военных складов Черногории. Это легко проверить по номерам изъятого у террористов оружия», — утверждает сенатор.

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«Складывается ситуация, при которой в состав альянса, помимо Турции — прямого пособника международного терроризма, — может войти еще одна страна, мягко говоря, с весьма сомнительной репутацией», — заявил Клинцевич.