Армения, 14 января, 2015, 17:02 — ИА Регнум. Следственный комитет Армении принял решение о привлечении в рамках уголовного дела подозреваемого в убийстве 6 человек Валерия Пермякова в качестве обвиняемого. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета.

Согласно источнику, следствие по делу находится в производстве главного управления по особо важным делам Следственного комитета. Комитет проводит необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на проверку всех возможных версий преступления, говорится в сообщении. Предпринимаются меры по выяснению направления бегства предполагаемого преступника после совершения преступления, его возможных укрытий, а также обстоятельств задержания. Назначен ряд экспертиз. Предпринимаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и допросу лиц, имеющих сведения о преступлении.

Согласно источнику, с учетом того что полученные предварительным следствием доказательства дают достаточные основания того, что преступление было совершено военнослужащим воинской части 102-й российской военной базы Валерием Пермяковым, 14 января было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого по пункту 1 части 2 статьи 104 Уголовного кодекса Армении.

Также 14 января с заявлениями по данному делу выступили прокуратура и полиция Армении. В заявлении Генеральной прокуратуры сообщается, что следствие по уголовному делу о событиях в Гюмри продолжается. Генпрокуратура Армении в рамках своих полномочий продолжает осуществлять надзор над законностью следствия, говорится в сообщении. Согласно источнику, одновременно генпрокуратура согласно законодательству Армении и международным договорам предпринимает меры по обеспечению неизбежности уголовной ответственности за преступление.

В сообщении полиции Армении также подчеркивается, что в связи с совершенным 12 января убийством подразделения полиции в рамках своих полномочий, предусмотренных законодательством, продолжают проводить необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на полное выявление преступления. В заявлении подчеркивается, что полиция Армении будет последовательна в вопросе полного раскрытия как любого преступления совершенного на территории Армении, так и данного преступления.

Между тем, 14 января в Гюмри проходят многотысячные акции протеста с требованием выдачи Валерия Пермякова армянским властям.