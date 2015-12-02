Подгорица, 2 декабря, 2015, 10:44 — ИА Регнум. 2 декабря в Уэльсе на саммите министров иностранных дел стран НАТО было принято решение о приглашении Черногории стать членом альянса.

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Об этом объявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал это решение «историческим шагом, подтверждающим политику открытых дверей альянса для Западных Балкан».

Напомним, что ранее членами НАТО стали соседи Черногории Албания и Хорватия, а Македония и Босния и Герцеговина являются странами-кандидатами для вступления в блок.

Министры 28 стран-участниц единогласно приняли это решение и на этой неделе. Столтенберг пошлет официальный документ на имя главы МИД Черногории Игоря Лукшича.

На саммите при голосовании присутствовали глава МИД Черногории Игорь Лукшич и министр обороны страны Милица Пеянович-Джуришич.

В Черногории решение о вступлении в НАТО принимает парламент, который ранее проголосовал за соответствующую резолюцию. Согласно опросам общественного мнения, поддерживают этот шаг от 48 до 51% населения страны.

При этом в столице Черногории и других городах неоднократно проходили митинги оппозиции и различных общественных объединений, которые выступают против НАТО или считают, что этот вопрос должен решаться на референдуме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума РФ приняла обращение к Скупщине Черногории, парламентариям государств — членов Организации Североатлантического договора и ПА ОБСЕ. Депутаты обратились к своим коллегам «с настоятельным призывом воздержаться от расширения НАТО, которое, по сообщениям средств массовой информации, планируется осуществить после заявленного на начало декабря 2015 года официального приглашения к вступлению в альянс Черногории».

Ранее посол России в Черногории Сергей Грицай на встрече с премьер-министром Черногории Мило Джукановичем предупредил о возможном ухудшении отношений между государствами из-за вступления в НАТО.