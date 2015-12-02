Берлин, 2 декабря, 2015, 09:59 — ИА Регнум. Основное сочинение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера, в котором автор изложил главные положения нацистской идеологии, будет переиздано в Германии впервые после окончания Второй мировой войны.

sub-cult.ru Mein Kampf. Гитлер

Тираж книги «Майн Кампф» («Mein Kampf» — моя борьба (рус.)) будет насчитывать от 3,5 до 4 тысяч экземпляров, сообщает ВВС со ссылкой на издателя. Уточняется, что «Mein Kampf» будет напечатана в двух томах. Произведение Гитлера можно будет приобрести за 59 евро.

Как утверждает издатель книги, текст выйдет с комментариями издательства. Во-первых, это связано с антисемитскими взглядами автора, а во-вторых, по мнению издательства, современным читателям будет сложно освоить содержание книги из-за непонимания исторического контекста. Таким образом, издатели намерены показать неправоту и несостоятельность философии Гитлера.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало о планах переиздания основной идеологической книги нацизма в Германии. Об этом ещё 20 февраля 2014 года сообщил шведский портал The Local со ссылкой на заместителя директора института Магнуса Брехткена. Переиздать книгу собираются в Мюнхенском институте современной истории (Бавария, ФРГ).

Срок действия авторских прав властей Баварии на издание книги истекает в конце 2015 года (так как в этом году истекают 70 лет со дня смерти автора книги), и с 2016 года книгу может напечатать любой издатель.

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