Санкт-Петербург, 2 декабря, 2015, 07:40 — ИА Регнум. В 2015 году был отмечен 200-летний юбилей Венского конгресса. Собранный в столице Австрии, он подвел итог эпохе великих потрясений, открытой Великой французской революцией. Ее окончание стало падением «похитителя Европы». Предыстория конгресса была сложной и бурной.

runivers.ru Ссылка Наполеона на Эльбу. 1814. Английская карикатура

25 марта (6 апреля) 1814 г., после долгих колебаний, Наполеон отрекся от престола. Первым его желанием после того, как он узнал о сдаче Парижа и произошедших там событиях, было двинуться на столицу и выбить оттуда союзников, однако для реализации этого плана не было сил. В распоряжении бывшего уже императора французов было всего около 22 тыс. чел., а сохранившие еще относительную верность маршалы убедили его, что армия не пойдет за ним, так как не желает превращать столицу в поле боя.

В день отречения Сенат закончил составление новой Конституции, первая статья которой предусматривала восстановление власти Людовика XVIII. Король должен был присягнуть Конституции и письменно подтвердить свою клятву, после чего ему присягали его подданные. 11 апреля 1814 года в Фонтенбло между Наполеоном, Англией, Россией, Австрией, Пруссией и Швецией был заключен договор.

Побежденный сохранял титул императора, получал суверенные права на остров Эльба и ежегодное содержание от французского государства в 2 млн франков. Императрице Марии-Луизе передавались герцогства Парма, Пьяченца и Гвастало, которые после ее смерти должен был унаследовать сын Наполеона — герцог Рейхштадтский. Многочисленная родня Бонапарта сохраняла титулы принцев и принцесс его фамилии, в странах, от управления которыми он отказывался, выделялись имения или денежные средства для ежегодной ренты в 2,5 млн франков.

Настроения среди русских военных были далеко не благодушными. 26 апреля (8 мая) 1814 года Барклай писал Ростопчину: «Мы в Париже; Наполеон уже более не на троне французов, но он еще в числе живых, и я бы желал, чтобы он уже лучше не существовал; все надеюсь, что во время его переезда найдется какой-либо герой, который изгладит с лица земли этого бича человечества. Но меня успокаивает то, что англичане будут хорошо стеречь его на острове Эльба, чтобы отнять у него всякую охоту выбраться оттуда». Император явно не разделял эти мысли. Вскоре Наполеон, сопровождаемый комиссарами союзников, отправился на Эльбу.

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Все статьи автора: Олег Айрапетов