Вашингтон, 2 декабря, 2015, 07:24 — ИА Регнум. Генеральный директор Facebook Inc Мак Цукерберг и его жена заявили 1 декабря, что они отдадут 99% своих акций в Facebook, стоимостью около $45 млрд, в новый благотворительный фонд, сообщает Reuters.

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Марк Цукерберг выложил на свой странице в Facebook пост под названием «Письмо нашей дочери», в котором он затронул такие вопросы, как здравоохранение, образование, доступ к интернету и образованию. Также в посте объявляется о создании «инициативы Чан-Цукерберг», целью которой является «развитие человеческого потенциала и продвижение равноправия».

31-летний Цукерберг и его супруга Чан заявили о своем намерении передать 99% своих акций в Facebook в течение своей жизни для продвижения инициативы, которая включает в себя развитие интернета, образования и здравоохранения.

Как заявил сам Цукерберг, более подробную информацию он сообщит после двухмесячного отдыха, связанного с рождением дочери.