Дамаск, 2 декабря, 2015, 07:17 — ИА Регнум. Вмешательство России в борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» изменило баланс сил и из-за этого у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «сдали нервы». Об этом президент Сирии Башар Асад заявил в интервью Чешскому ТВ, текстовую расшифровку которого приводит сирийское официальное информагентство САНА.

Питер Брейгель Старший. Безумная Грета. 1564

«Провал Эрдогана в Сирии, провал его террористических группировок означает его политическую кончину», — считает глава государства.

Асад добавил, что-то, что сделал Эрдоган, в любом случае не изменит соотношения сил.

«Война против терроризма продолжается, — считает сирийский политик. — Русская поддержка будет сильнее».

При этом глава Сирии считает, что оружие, финансовые средства и рекруты к террористам поступают в основном через Турцию при поддержке Саудовской Аравии и Катара.

«Нам надо закрыть эти каналы, — добавил Асад. — Это нужно для победы над терроризмом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября турецкий F-16 сбил ракетой «воздух — воздух» российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Анкара утверждает, что российский самолет вторгся в воздушное пространство Турции.

Однако, по данным российского военного ведомства, а также сирийской противовоздушной обороны, Су-24 не пересекал сирийско-турецкую границу и выполнял полет исключительно в сирийском воздушном пространстве.

При этом есть четкие доказательства того, что это турецкий самолет вторгся в воздушное пространство Сирии, где и атаковал российский Су-24.