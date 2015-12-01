Москва, 1 декабря, 2015, 17:29 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова и тележурналист Владимир Познер дали старт акции, прошедшей 1 декабря в московской поликлинике № 12. Акция приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря при поддержке ВОЗ и Генассамблеи ООН.

Дарья Антонова ИА REGNUM Елена Бирюкова сдает анализ крови в всероссийский день тестирования на ВИЧ

Параллельно в России проходит День тестирования на ВИЧ. В рамках акции анализ крови на ВИЧ сдали популярные актеры: Елена Бирюкова (сериал «Саша+Маша»), Юлия Назаренко («Интерны»), Макар Запорожский («Молодежка»).

Идея проведения Дня борьбы со СПИДом возникла в 1988 году. Его основной целью является привлечение внимания к профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, обмен опытом по противодействию инфекции, формирование социальной терпимости к ВИЧ-инфицированным. По данным программы ООН по борьбе со СПИДом, в 2014 году число людей, живущих с ВИЧ, составило 37 миллионов.

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