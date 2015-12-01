Париж, 1 декабря, 2015, 10:47 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности уйти в отставку, в случае подтверждения обвинений о покупке Анкарой «черного золота» у террористической организации «Исламское государство». Об этом в понедельник, 30 ноября, заявил турецкий лидер на пресс-конференции в Париже (Франция).

Цитата из к/ф «Черное золото». реж Жан-Жак Анно. 2011. Франция, Италия, Катар, Тунис Черное золото

«Говорю совершенно открыто: если подобные факты будут подтверждены, я не останусь на своем посту», — сказал Эрдоган, отвечая на обвинения президента России Владимира Путина.

Президент Турции отметил, что закупки нефти Анкара ведет только законным способом, и власти Турции активно борются с контрабандой «черного золота».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что решение властей Турции сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, было продиктовано желанием обезопасить каналы поставки контрабандной нефти с территории, контролируемой группировкой «Исламское государство».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября ВВС Турции сбили самолет ВКС РФ, участвовавший в боевой операции против запрещенной в ряде стран экстремистской организации «Исламское государство».

Атака была произведена, несмотря на то, что российский самолет, по заявлению Москвы, находился в километре от границы Турции. Один из летчиков погиб, второму удалось спастись.

Отношения между Россией и Турцией после этого инцидента резко обострились.