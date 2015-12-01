Москва, 1 декабря, 2015, 08:57 — ИА Регнум. В Баку прибыл новый глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Причина визита и программа встреч не раскрывается. Однако можно смело предполагать, что в центре внимания находилась тема обострения турецко-российских отношений. Скорее всего, перед Чавушоглу стояла задача убедить Азербайджан занять в сложившейся ситуации более четкую позицию, либо содействовать снятию напряженности в отношениях Москвы и Анкары.

Теодор Ромбаутс. Игроки в карты

Кстати, такую идею озвучил заместитель руководителя администрации Президента Азербайджана Новруз Мамедов, по словам которого «Турция является нашим самым близким союзником, а Россия тоже является близкой и дружественной для нас страной».

Но удержаться на платформе «и нашим и вашим» Азербайджану не удастся, поскольку интересы России и Турции стали расходиться на принципиальной основе, и можно согласиться с заявлением вице-спикера Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахар Мурадовой о том, что «ухудшение российско-турецких отношений не сулит ничего хорошего для и без того нестабильного региона».

По большому счету существовавшее торгово-экономическое партнерство между Анкарой и Москвой было выгодно Баку, так как это создавало для него благоприятные возможности в разыгрывании армянской «карты» в целом, и карабахской — в частности. Но Турция и Азербайджан оказались неспособными разложить собственный геополитический пасьянс в Закавказье.

Сейчас с выходом на сцену Ирана появились первые, но заметные контуры кардинального изменения в региональной геополитике, когда Азербайджан, зажатый между Россией и Ираном, лучшим для себя выходом из ситуации может иметь смену потенциально формировавшегося «российско — турецко-азербайджанского альянса» на более реальный «российско-азербайджанско-иранский», потому, что выход России из первой оси обозначает Азербайджан как союзное Турции государство, оказывающей поддержку террористам «Исламского государства» (ИГ — структура, запрещенная в России).

Помимо этого, исходя из развития событий на Ближнем Востоке, Турция выведена или будет выведена из стратегической энергетической связки с Россией. Что касается Азербайджана, то аналитики американского центра Stratfor уверены: азербайджанский газ не поможет Турции, если Россия пойдет на радикальные меры, ведь она поставляет около 55% (около 27 млрд кубометров) необходимого для внутреннего потребления Турции топлива. Более того, Иран, будучи союзником России, может блокировать газопровод «Тебриз — Догубейазит».

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