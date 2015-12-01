Анкара, 1 декабря, 2015, 07:05 — ИА Регнум. 30 ноября Турция заставляла российские судна часами ждать на проходе через Босфор, сообщают очевидцы. В результате на проходе уже скопилось несколько десятков судов.

turkishnavy.net Российский корабль в Босфоре

Стоит отметить, что Турция в одностороннем порядке не имеет права закрывать пролив. Это возможно лишь в том случае, если страна официально вступила в войну, сообщает RT.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о «специальных экономических мерах против Турции», назвав действия страны, сбившей бомбардировщик Су-24, «ударом в спину».

Турецкие депутаты уже подсчитали возможные убытки от российских санкций: потери Турции могут составить $20 млрд в год (это 3% ВВП).

Босфор считается одним из самых труднопреодолимых проливов в мире, по обеим его сторонам — турецкий Стамбул.