Париж, 1 декабря, 2015, 00:32 — ИА Регнум. Уничтожение турецкими ВВС российского фронтового бомбардировщика Су-24 «ставит под угрозу» политические перспективы прекращения конфликта в Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 30 ноября, заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс на брифинге в Париже.

Alex Barth Белый дом

Действия Турции поставили под угрозу прекращение конфликта в Сирии, отметил Родс. При этом представитель Белого дома подчеркнул, что «все заинтересованы в прекращении конфликта», и призвал «избегать потенциальной эскалации напряжённости».

Напомним, Турция преднамеренно сбила российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Москва считает, что этот недружественный акт был сделан из-за ущерба, который российская сторона нанесла террористической группировке «Исламское государство». Дело в том, что появляется все больше сведений о связи нынешних турецких властей с террористической группировкой ИГ. В частности, Турция в промышленных масштабах закупает нефть и нефтепродукты, которые террористы добывают в Сирии и Ираке, а также перерабатывают на захваченных иракских заводах. Именно вырученные за продажу нефти Турции средства являются основным источником дохода «Исламского государства».