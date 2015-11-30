Париж, 30 ноября, 2015, 23:41 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов уйти в отставку в том случае, если будут подтверждены сведения о том, что Турция покупает нефть у террористической группировки «Исламское государств». Об этом сегодня, 30 ноября, Эрдоган заявил на пресс-конференции в Париже.

Нефтяное месторождение

Напомним, ранее сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что у России есть сведения, подтверждающие информацию о том, что нефть с месторождений в Сирии и Ираке, которые контролирует террористическая группировка «Исламское государство», в промышленных масштабах попадает в Турцию.

Кроме того, российский лидер заявил, что у Москвы есть все основания полагать, что российский фронтовой бомбардировщик Су-24 был сбит турецкими ВВС для обеспечения безопасности поставок нефти в Турцию.

«У нас есть все основания полагать, что и решение по поводу того, чтобы сбить наш самолет, было продиктовано желанием обеспечить безопасность этих путей доставки нефти на территорию Турции как раз к портам, откуда они отгружаются в танкеры», — сказал Владимир Путин.