Москва, 30 ноября, 2015, 22:00 — ИА Регнум. В воскресенье, 29 ноября, космонавт Сергей Волков сообщил в своем Twitter, что его коллега Олег Кононенко, который сейчас находится на борту Международной космической станции (МКС), сделал фото столицы России и Санкт-Петербурга.

twitter.com/Volkov_ISS/media

«Полярное сияние, в середине сверкает Москва, а слева вверху — Санкт-Петербург. Снимок сделал Олег Кононенко», — написал Волков.

ИА REGNUM напоминает, астронавт Олег Кононенко ранее проходил подготовку в роли командира второго экипажа космического судна «Союз ТМА-15М», а также основной команды «Союз ТМА-17М», старт его осуществлен 23 июля 2015-го.

Космонавт имеет множество наград, в том числе в 2009 году Кононенко было присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм в ходе космического полёта Указом Президента Российской Федерации Д. А. Медведева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в августе член экипажа МКС Геннадий Падалка опубликовал в своем микроблоге в Twitter селфи из открытого космоса.

2 ноября в честь 15-летия со дня первой экспедиции МКС с командой станции была организована видеоконференция, в ходе которой космонавты вспомнили членов первой миссии МКС. Бортинженер Михаил Корниенко, например, поделился тем, что выход в открытый космос можно сравнить, например, с прыжком с парашютом, «когда подходишь к обрезу люка и нужно шагнуть вниз».

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Также 2 сентября на своем канале на YouTube Роскосмос опубликовал видеоэкскурсию по кораблю МКС, которую провел один из членов экипажа Михаил Корниенко. Для начала он показал свою каюту на борту станции, которая, по словам космонавта, является не только местом для отдыха, но и рабочим кабинетом.