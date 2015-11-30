Нижний Новгород, 30 ноября, 2015, 20:49 — ИА Регнум.

Андреева Валентина — Outlook Web App

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В Приволжском федеральном округе из-за попыток запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) расширить зону своего влияния далеко за пределы Ближнего Востока особую актуальность получил вопрос усиления антитеррористической работы. Эта тема обсуждалась на совещании полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Михаила Бабича, который подчеркнул необходимость усиления мер по противодействию экстремизму и терроризму. Вместе с тем, наряду с антитеррористическими мероприятиями и экономическими санкциями России в ответ на агрессию Турции в связи с военным инцидентом, в Поволжье отмечается рост антитурецких настроений, передает корреспондент ИА REGNUM.

Во всех регионах ПФО прекращена продажа путёвок и отменены авиационные рейсы в Турцию. В турагентствах клиентам вместо отдыха в Турции предлагают туры в Таиланд, Индию, Кипр, Вьетнам, ОАЭ, а также горнолыжный отдых в ряде стран Западной Европы. В нескольких регионах округа «в связи со сложившимися напряженными отношениями между Россией и Турцией» местными управлениями Роспотребнадзора открыты горячие линии, по которым собиравшиеся на отдых в эту страну туристы могут получить консультации по вопросам защиты прав потребителей.

Главы регионов также высказывают свое видение туристической коллизии. В первые же дни после гибели Су-24 губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в личном микроблоге прямо призывал жителей региона отказаться от поездок в Турцию. Глава Башкирии Рустэм Хамитов в своём ежегодном послании затронул тему туризма более обтекаемо, сделав упор на развитие туризма в республике. «Поскольку сейчас многие традиционные мировые туристические центры оказались в зоне террористической опасности, необходимо намного активнее разворачивать республиканскую программу внутреннего и въездного туризма», — отметил Хамитов. В Нижнем Новгороде депутат городской думы Александр Бочкарев на заедании гордумы выступил с инициативой рекомендовать жителям Нижнего Новгорода не покупать путевки в Турцию. Напомним, в ПФО Турция считается одним их самых привлекательных регионов для отдыха, из одной только Башкирии за год на турецкие курорты отправляются примерно 80 тыс. человек, средний «чек» — 60−65 тыс. рублей на двоих.

С 24 ноября, когда над территорией Сирии был сбит российский самолет, в ряде регионов ПФО был отмечен всплеск антитурецких настроений. Самой резонансной акцией стало выступление в Ульяновске, когда местные активисты совершили нападение на офис пивоваренной компании Efes Rus, принадлежащей турецкой компании Anadolu Efes. Турецкий флаг, который размещался на заводе, был сорван в присутствии полиции и главы администрации Заволжского района города. Флаг закидали яйцами. На его месте были подняты флаги России и ВДВ.

Тема Турции была актуальна и для Саратова. 25 ноября на баскетбольном матче между саратовским «Автодором» и турецким «Бешикташем» саратовские болельщики встретили турецкую команду огромным плакатом с надписью «Предатели» на русском и турецком языках, а в перерывах распевали «Катюшу». Кроме того, некоторые зрители держали в руках плакаты «Нефть дороже жизней» и «Правительство Турции к ответу». 26 ноября, открывая заседание правительства Саратовской области, губернатор Валерий Радаев отметил, что сложившаяся внешнеполитическая обстановка влияет на ситуацию в регионе и нужно «упреждать ситуацию» и «не допускать, чтобы люди оставались одни со своими проблемами». Кроме того, глава региона призвал «ощущать пульс времени» и уделять особое снимание понятию «солидарность».

28 ноября в одном из саратовский студенческих общежитий наркополицейскими на медицинское освидетельствование были отправлены 32 иностранных студента, в том числе 27 граждан Турции, которых подозревают в употреблении наркотиков. Как сообщают студенты в соцсетях, сотрудники УФСКН нагрянули в общежитие в шесть утра, а двери некоторых комнат выбили.

Необычное предложение было рассмотрено на заседании Саратовской областной думы, вызвавшее неоднозначную реакцию общественности. Директор саратовской гимназии № 3 в качестве примера для подражания привела инициативу своих подопечных: школьники в соцсетях объявили сбор средств на новый самолёт взамен безвозвратно выбывшего из строя Су-24.

В Нижнем Новгороде на Большой Покровской улице неизвестные повесили на металлическую уличную скульптуру козы табличку с текстом: «Я президент Турции. Меня зовут Тварь».

В Перми 28 ноября пермские активисты ЛДПР заявили о намерении сжечь возле центрального рынка города манекен с лицом президента Эрдогана, одетого в одежду производства Турции. При этом в Перми эксперты предполагают, что от будущих санкций может серьезно пострадать бюджет Прикамья. Экспорт в Турцию из Пермского края за январь — сентябрь 2015 года составил 71 млн 860,7 тыс. долларов. Большая часть — почти 31% — приходится на продукты из категории «Органические химические соединения».

В Кировской области также прозвучали опасения, что разрыв экономических отношений с Турцией вполне может сказаться на интересах местных предпринимателей, в частности, с Турцией сотрудничает большое число кировских лесопереработчиков.

В Мордовии глава региона Владимир Волков поспешил заявить, что «сейчас нет ни одного гражданина Турции, незаконно находящегося в Мордовии». Футбольный клуб «Мордовия» отказался проводить зимние тренировочные сборы в Турции. Такое же решение приняли клубы «Уфа» из Башкирии и «Рубин» из Казани.

В Татарии нет однозначного отношения к ситуации, сложившейся вокруг российско-турецких отношений. По мнению экспертов, Татарстан занял выжидательную позицию: официальные власти в лице Рустама Минниханова нехарактерно отмалчиваются, зато местные СМИ наперебой рассказывают о важной роли и месте Турции в экономике республики. Пока на территории Татарстана продолжают работать многочисленные турецкие совместные предприятия (их число достигает 280, а 26% всех инвестиций в регионе — турецкие), по-прежнему функционируют восемь татаро-турецких лицеев. Вместе с тем в Казани 25 ноября майор МВД в отставке Марс Замалетдинов у Генерального консульства Турции развернул плакат «ИГ + Турция = террористы». По словам ветерана, «турки не случайно открыли в Татарстане сеть лицеев и культурных центров в вузах».

В Башкирии антитурецкие настроения незначительны. Более того, 26 ноября депутаты Госсобрания Башкирии внесли поправки в закон «О налоге на имущество организаций», освободив на три года от уплаты имущественного налога завод «Амстар», входящий в состав турецкого «Эфеса». «15 депутатов в первом чтении проголосовали против поправок, засомневавшись в целесообразности преференций турецкой компании на фоне разгорающегося турецко-российского конфликта, — рассказала «МедиаКорСеть». — Спикер парламента Константин Толкачев обратился к депутатам с просьбой пересмотреть свою позицию. Во втором и в третьем чтениях против налоговых каникул голосовали 13 народных избранников.

Эксперты высказывают опасения, что из-за конфликта может пострадать торговый оборот между Башкирией и Турцией. За девять месяцев 2015 года экспорт составил 334,7 млн долларов, импорт — 15,9 млн долларов. 93% товаров, вывозимых в Турцию, приходятся на топливо, химию, каучук, резину. Около 84% импорта — поставки из Турции в Башкирию оборудования и механизмов на 13,2 млн долларов. Считается, что это техника для модернизации турецких заводов.

По данным управления Федеральной миграционной службы по РБ, в республике живут более 1,1 тыс. граждан Турецкой Республики. Выдано 606 разрешений на работу, из них два — высококвалифицированным специалистам. В Башкирии в 90-е годы прошлого века дружбу с турками возносили в ранг государственной важности, турецким подрядчикам отдавали в Башкирии самые крупные проекты, а в городах открывали башкирско-турецкие лицеи.

Напомним также, что в 2001 году Рособрнадзор обратил внимание на деятельность турецких лицеев в России, чья география к тому времени охватывала уже не только Татарстан и Башкирию, но и Чувашию, Бурятию, Туву, Карачаево-Черкесию, Астрахань, Москву и Санкт-Петербург. К 2003 году большинство таких лицеев были ликвидированы. Единственный в Чебоксарах турецкий лицей закрывался тогда с большим скандалом со стороны националистически настроенных тюркологов.