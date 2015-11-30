Москва, 30 ноября, 2015, 19:33 — ИА Регнум. «Первопричины сегодняшней ситуации в науке коренятся в государственной политике, в которой заложена идеология — чем меньше государства, тем лучше. Это постперестроечная идеология», — заявил академик РАН, директор института США и Канады РАН Сергей Рогов 30 ноября на круглом столе «Спасение науки как важнейший фактор безопасности России» в пресс-центре ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Рогов

«Это началось после 1991 года, когда у нас расцвел такой подход, когда мы якобы брали на вооружение опыт США и других развитых стран», — подчеркнул он. В стране отсутствует четкая государственная политика в сфере науки. Ведь Российская наука гораздо шире, чем только РАН. «Такая политика у нас отсутствует, поскольку преобладает чисто бухгалтерский подход. И при таком подходе российская наука, конечно же, утратит даже те оставшиеся еще позиции в мировой науке, которые у нас сейчас есть», — отметил Рогов. В своем выступлении ученый привел ряд сравнительных характеристик, ярко характеризующих происходящее в отечественной науке. Так, он обратил внимание, что расходы на науку на душу населения в РФ ниже, чем в США, Японии, Германии, Южной Корее и Китае. Не менее важным показателем являются расходы на одного научного исследователя: в России они в 6 раз меньше, чем в США и в 4 раза меньше, чем в Китае. «При таком финансировании исследователя, это выглядит скорее как социальное пособие исследователю, а не финансирование прорывных научных исследований», — констатировал он.

По его словам, пока государство кардинально не изменит свою политику в научной сфере, трудно ожидать какого-либо улучшения: «Это касается и других сфер, о которых говорили коллеги — и соцобеспечения, и образования, и медицины».

Добавим, как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 января 2015 года на заседании Совета Федерации Сергей Рогов сообщил сенаторам о том, что Россия тратит в 20 раз меньше на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР), чем США.