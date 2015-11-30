Москва, 30 ноября, 2015, 19:07 — ИА Регнум. «Объединение трех академий (РАН, РАМН и Сельскохозакадемии — прим. ИА REGNUM) делает проблему необратимой», — заявил 30 ноября на круглом столе «Спасение науки как важнейший фактор безопасности России» в пресс-центре ИА REGNUM создатель уникального Института белка РАН, академик Александр Спирин. Он крайне негативно оценивает результат реформы науки: «То, что наделано, наделано так сильно, что отмыть этот двор будет трудно».

Дарья Антонова ИА REGNUM Круглый стол на тему «Спасение науки как важнейший фактор безопасности России» в пресс-центре ИА REGNUM

Не все участники круглого стола согласились со столь пессимистичной оценкой реформы. То, что произошло за два года, с момента принятия Федерального закона № 253 о РАН и реорганизации государственных академий наук, безусловно, трагично и ставит под сомнение успешное развитие фундаментальной науки в России. Однако наука все равно не умрет, выживет, и помочь в этом ученые могут. Вопрос — как? Академик Александр Некипелов, вице-президент РАН (2001−2013), директор Московской школы экономики МГУ предлагает вернуть Академии самоуправление и отстоять таким образом целостность фундаментальной науки, поскольку сегодня «мы стоим на грани ее потери». «Вряд ли власть признает свою ошибку и скажет, мы поступили опрометчиво, и надо вернуть дело к тому положению, которое было в начале так называемых реформ, — отметил академик Некипелов. — Для власти с наименьшими издержками выйти из этого можно было бы, создав новую организацию по типу Академии наук, основанную на самоуправлении научного сообщества, с институтами, входящими в нее с соответствующим правом менять институциональную структуру. Отличие этой академии могло бы состоять в том, что не было бы особых прав у академиков и членов-корреспондентов на занятие тех или иных позиций в этой структуре».

Если действительно, а не формально соблюдать предложенное главой РАН Владимиром Фортовым «правило двух ключей», когда научная деятельность составляет прерогативу РАН, а ФАНО занимается исключительно управленческо-хозяйственными делами, не вмешиваясь в научный процесс, то можно преодолеть те трудности и проблемы, которые возникли в ходе нынешней академической реформы, считает вице-президент РАН, председатель Сибирского отделения, академик Александр Асеев. «ФАНО козыряет чем? Имуществом, вот пусть этим и занимается, получился бы симбиоз сокрушительной силы — компетенция Академии и административный ресурс Федерального агентства». Есть и другой вариант, по мнению Асеева, «более жесткий — подчинить ФАНО Академии наук».

Спасение науки — в изменении природы государства. В этом убежден академик Роберт Нигматулин, глава Института океанологии РАН им. П. П. Ширшова. «Мы никак не отдадим себе отчет, какое у нас государство, — отметил он, — в конституции написано «социальное». Для меня как математика социальное государство — это госбюджет минимум 50%, у нас он 30%. Поэтому в госбюджете не хватает денег для гармоничного развития здравоохранения, образования, науки и культуры. Государство — чиновничье-олигархическое». Пока не изменится природа государства, «каждый из нас будет спасать свой огород», — заявил директор Института океанологии. На вопрос ведущего круглого стола ИА REGNUM, нужна ли наука государству, академик ответил, что «нынешнему чиновничье-олигархическому государству нужно только обозначить, что она у него есть, а вообще задача его — сократить расходы, а мы будем вынуждены сокращать численность институтов».

Похожую оценку высказал директор Института США и Канады РАН, академик Сергей Рогов. «Пока государство не изменит политику финансирования, — уверен он, — ничего хорошего не будет». Он отметил, что в России расходы на одного ученого в 6 раз меньше, чем в США, и в 4 раза меньше, чем в Китае. «Такое финансирование исследователя выглядит скорее как пособие, а не финансирование прорывных научных исследований. Пока государство кардинально не изменит политику в научной сфере, трудно ожидать какого-либо улучшения». Еще весьма важно, по мнению академика, что в развитых странах частный сектор тратит на НИОКР 3% ВВП, госрасходы нигде не превышают 1% ВВП. У нас частный сектор тратит на науку 0,3% ВВП. «Мы оказываемся чуть ли не единственной страной, где больше двух третей финансирования в науке лежит на плечах государства, — подчеркнул ученый. — Если рынок невосприимчив к инновациям, не заинтересован, чтобы финансировать науку, то ситуацию у нас не исправить». Он убежден, что для успешного развития науки необходимо также отказаться от разрекламированных проектов, типа Сколково, которые академик назвал не наукой, а потемкинскими деревнями.

Общий итог обсуждения круглого стола был таким — «наука выживет, но придется помучиться».

Напомним, что реформа Академии наук РФ стартовала 27 сентября 2013 года с момента вступления в силу Федерального закона № 253. Согласно ему, были объединены три академии — РАН, РАМН и Сельхозакадемия. Для управления имуществом объединенной академии было образовано Федеральное агентство научных организаций (ФАНО). Однако никак не удается разделить полномочия ФАНО и РАН, хотя президентом Академии было введено правило «двух ключей», которое поддержал Владимир Путин, — имущество Академии находится в ведении ФАНО, а за научную программу отвечает РАН.