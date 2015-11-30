Нижний Новгород, 30 ноября, 2015, 19:03 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде 30 ноября прошли панихида и похороны Александра Кононенко, погибшего вместе со своими коллегами от рук террористов в Мали.

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Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, проситься со штурманом авиакомпании «Волга-Днепр» пришло около сотни человек, среди которых были его коллеги, родственники и просто неравнодушные граждане.

Александр Кононенко похоронен на кладбище «Марьина роща».

В этот же день в Ульяновске прошли похороны еще пятерых сотрудников компании «Волга-Днепр» — авиатехника Станислава Думанского, бортрадиста Владимира Кудряшова, бортинженера Константина Преображенского, лоуд-мастера Сергея Юрасова и авиатехника Павла Кудрявцева. Церемония прощания прошла в ДК «Руслан».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, все они погибли в результате нападения террористов на отель Raddison Blu в Мали.

Власти Ульяновской области уже заявили, что в память о погибших летчиках в областном центре будет установлена мемориальная композиция.