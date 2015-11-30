Онфлёр, Франция, 30 ноября, 2015, 18:38 — ИА Регнум. 29 ноября в Онфлере завершился традиционный Фестиваль российского кино. Жюри во главе с французским актером Стефаном Фрейсом присудило гран-при сразу двум российским кинолентам — псевдодокументальной драме Артёма Темникова «No comment» и мелодраме Андрея Зайцева «14+».

Цитата из к/ф «14+». реж Андрей Зайцев. 2015. Россия Герой нашего времени?

В основе картины Темникова две жизненных истории: террориста и разведчика, используя образы которых режиссёр пытается показать как происходит вербовка молодых людей и превращения их в боевиков экстремистами. Главные роли в фильме сыграли Александр Новин, известный по «Восьмерке» Алексея Учителя и сериалу «Апостол» и герой детективной драмы «Белая лента» Михаэля Ханеке Леонард Проксауф.

Артём Темников — режиссёр-документалист. На сегодняшний день в его фильмографии 15 неигровых картин, основными темами которых стала война в Чечне. В июле 2015 года на XXVI Открытом российском фестивале «Кинотавр» лента «No сomment» была номинирована на главный приз.

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«14+» Андрея Зайцева — история первой любви современных Ромео и Джульетты: их школы враждуют между собой, поэтому чувства молодых людей друг к другу воспринимаются как предательство своего района и компании. Влюблённых сыграли неизвестные ранее 17-летние Глеб Калюжный и Ульяна Васькович, которых режиссёр нашёл в соцсетях. Картина встретила противоречивые отзывы кинокритиков, многие указывали на упрощённое изображение любви в фильме и неспособность режиссёра глубоко понять психологию современных подростков. Несмотря на это на Кинотавре 2015 года фильм получил специальный диплом жюри — «За талантливый и искренний взгляд на поколение «Вконтакте», познающее вечные ценности любви» и был номинирован на Хрустального медведя как «Лучший художественный фильм конкурса для юношества Поколение 14+» на Берлинском фестивале.

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Драма «Находка» Виктора Демента была удостоена сразу трёх наград фестиваля: за «Лучший режиссёрский дебют» фильм получил Премию региона Нормандия; исполнителю главной роли Алексею Гуськову вручили Премию за «Лучшую мужскую роль», кроме того фильм стал обладателем Приза зрительских симпатий.

«Находка» — дебют режиссёра и сценариста Виктора Демента в полнометражном художественном кино. В основу сюжета легла одноимённая повесть советского писателя Владимира Тендрякова. «Притча о прощении», как называет фильм сам режиссёр, уже завоевала признание кинокритиков и была удостоена престижных наград. В июне 2015 года она была представлена на XXVI Кинотавре, где оператор фильма Андрей Найденов получил приз за «Лучшую операторскую работу». В сентябре 2015 года Алексей Гуськов был награждён призом за «Лучшую мужскую роль» на фестивале «Амурская осень» в Благовещенске. На Международном благотворительном фестивале «Лучезарный ангел», где «Находка» была фильмом открытия, ленту одобрил Патриарх Кирилл.

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Лучшей актрисой по результатам Фестиваля стала Мария Машкова за роль в фильме «Побег из Москвабада» Дарьи Полторацкой, где Машкова сыграла инспектора ФМС.

Награда за «Лучшую мужскую роль» помимо Гуськова досталась актёру Джавахиру Закирову, также сыгравшему в фильме «Побег из Москвабада».

«Лучшим сценарием» был назван сценарий драмы Александра Котта «Инсайт».

В этом году фестиваль проводится в 23-й раз. Наряду с Венецианским и Канским он является старейшим европейским киносмотром. Вместе со Стефаном Фрейсом награды в текущем году присуждали продюсер Мей-Чен Шале, писательница и актриса Милен Демонжо, сценарист Эрве Кориан, продюсер Фредерик Нидермайер и другие. Специальными гостями Фестиваля стали Карен Шахназаров, Алексей Гуськов, Андрей Мерзликин. XXIII Фестиваль был приурочен к восьмидесятилетнему юбилею Московского метрополитена. В честь этой даты вниманию зрителей были представлена специальная ретроспектива, подготовленная при поддержке киноконцерна «Мосфильм», и выставка фотографа-документалиста Георгия Розова в галерее Danielle Bourdette.