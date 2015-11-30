Вильнюс, 30 ноября, 2015, 17:47 — ИА Регнум. За последние два десятилетия средний возраст граждан Литвы увеличился почти на девять лет — это самый большой показатель в странах Евросоюза, отмечает литовское агентство BNS.

wallpapers.99px.ru Увядшие листья

В среднем возраст жителей ЕС за десять лет вырос на шесть лет. Среди наиболее стареющих вслед за Литвой выстроились Португалия, Германия, Австрия и Румыния, свидетельствуют данные Евростата.

В 1994 году средний возраст жителей в Литве составлял 33,5 лет, а в 2014 — 42,4 года.

Как сообщила статистическая служба ЕС, наиболее старым населением в ЕС в 2014 году обладали Германия (45,6 лет), Италия (44,7), Болгария (43,2), Португалия (43,1) и Греция (43), между тем, в среднем более молодыми обществами обладали Ирландия (36), Кипр (36,8), Словакия (38,6), Люксембург и Польша (39,2), Великобритания (39,9).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2004 года после вступления Литвы в ЕС, из страны по разным данным эмигрировало от 800 тыс. до одного млн человек. В основном — трудоспособная молодежь.