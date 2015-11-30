Санкт-Петербург, 30 ноября, 2015, 17:12 — ИА Регнум. Музей-­заповедник «Царское Село» представил жителям Пушкина и властям концепцию использования исторического Баболовского парка, который в 2014 году был передан под юрисдикцию музея. В концепции постарались учесть интересы всех жителей Пушкина, в том числе тех, кто хочет жарить в парке шашлыки, сообщили ИА REGNUM в администрации Пушкинского района. Авторы концепции — специалисты компании «Zoloto Group».

ultracadr.ru Шашлык

В результате исследования разработчики концепции пришли к выводу, что Баболовский парк посещают в основном местные жители. 70% посетителей парка приходят сюда ради прогулок, 15% занимаются в парке спортом, 10% осматривают достопримечательности, а еще 5% — жарят шашлык.

Разработчики предложили создать в парке культурно­просветительскую, рекреационную, прогулочную, спортивно­оздоровительную зоны, а также зоны экологического покоя и массовых мероприятий. Предусмотрено также оборудовать места для занятий спортом, детские площадки.

«Одним из самых дискуссионных моментов стало оборудование площадок для барбекю, — говорится в сообщении районных властей. — Потребность в организации таких точек существует, это позволит любителям жарить шашлык на природе, которых достаточно среди посетителей парка, делать это организованно, соблюдая правила безопасности».

Баболовский парк — памятник культурного наследия федерального значения. Площадь парка — 252,4 га. Назван по имени одноименного дворца, возведенного в 1783­1785 гг. по проекту архитектора Ильи Неелова. По указанию императрицы Екатерины II, рядом распланировали пейзажный Английский сад. Дворец использовался как купальня и место отдыха на природе. Формирование Баболовского парка на месте заболоченного леса продолжил Александр I.

В 1960 году Баболовский парк стал памятником истории и культуры — памятником ландшафтной архитектуры с гидротехническими и архитектурными сооружениями и мостами конца XVIII — начала XX века. В 2014 году парк вошел в состав музея-заповедника «Царское Село» в плачевном состоянии: руинированный Баболовский дворец, разрушенные гидротехнические сооружения, заболоченная территория. Сейчас в парке ведутся работы по расчистке от самосева, «древесная реставрация» Ивовой аллеи.

В 2005 году участок Баболовского парка в 23 гектара был незаконно продан КУГИ Санкт-Петербурга за 1,3 млн рублей (по цене 5,7 рубля за 1 м²) лицам, фигурировавшим в коррупционных скандалах экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, а затем отчужден в пользу шведской компании Steelmar Scandinavia. Застройщик собирался реализовать проект размещения 71 индивидуального коттеджа на территории парка. Однако КГИОП отказал в выдаче соответствующего разрешения на застройку, после чего шведская компания отстояла свое право в судах на основе заказанной ими историко-культурной экспертизы у того же эксперта, что определил часть Баболовского под поля для гольфа. Тем не менее, КГИОП, несмотря на решение суда и меры судебных приставов, занял принципиальную позицию, так и не выдав разрешение на застройку.

Жители Петербурга не раз выступали на массовых акциях в защиту парка и собирали подписи под петициями против его застройки.

Работа над концепцией развития Баболовского парка будет продолжена, пообещали в музее-заповеднике.