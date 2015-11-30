Симферополь, 30 ноября, 2015, 15:49 — ИА Регнум. В Крым пришла гуманитарная помощь из Ульяновска, предназначенная для Феодосии. Получение двух грузовых машин и 32 источников автономного электропитания подтвердил корреспонденту ИА REGNUM глава Феодосийской администрации Дмитрий Щепетков.

Фото предоставлено Феодосийской администрацией

Глава Феодосии заверил, что ни один генератор не будет использоваться для каких-либо частных целей. «Генераторы сейчас нам крайне нужны, чтобы отапливать школы, подавать свет в учреждения образования, культуры, полицию, прокуратуру, суд, жеки, потому что без электроэнергии вся жизнь встала. Гарантируем лично Сергею Ивановичу и ульяновцам, что все генераторы будут работать на население Большой Феодосии. Мы очень признательны ульяновцам, которые настолько быстро и оперативно сработали. Сергей Иванович, вам лично громадное спасибо от всех феодосийцев!» — поблагодарил Щепетков.

По его словам, оборудование передано в учреждения образования для обеспечения работы их котельных, в поселковые Дома культуры с целью организации досуга для населения, на три подстанции «скорой помощи» в поселках Орджоникидзе, Приморский и Коктебель, несколько генераторов получила прокуратура города и муниципальные управляющие компании.

Из 39 школьных и дошкольных учреждений Феодосии, благодаря помощи из Ульяновска, получилось обеспечить однофазными генераторами семь образовательных учреждений, для остальных отдел образования уже подал заявку на трехфазные генераторы. «Мы очень рады, что завтра хотя бы у части учебных заведений запустится отопление. Хотелось бы сказать, что погода была удачной для нас, и мы старались теплые дни использовать для того, чтобы учебный процесс не прекращался. Дальше, я думаю, что мы запустим все автономные котельные. Хочется сказать слова благодарности губернатору Ульяновской области Сергею Ивановичу Морозову. Спасибо, коллеги, за поддержку!», — сказала начальник управления образования Администрации города Феодосии Надежда Алекеенко.

Полученные от региона-побратима Ульяновска два грузовых автомобиля УАЗ город передал муниципальному образованию «КБ-2000». «Это феодосийский МУП, который занимается уборкой. Это будут «летучки», с помощью которых можно будет, например, бригаду выслать с генератором на какой-то порыв», — пояснил глава Феодосийской администрации Дмитрий Щепетков.

Как сообщало ИА REGNUM, из Ульяновска в город-побратим Феодосию отправили два грузовых автомобиля и 32 источника автономного электроснабжения — бензиновые электростанции мощностью от 3 до 10 кВт. «Мы не имеем права остаться в стороне в сложившейся чрезвычайной ситуации в Крыму, вызванной прекращением электроснабжения полуострова. Мы давно дружим с республикой в различных сферах и оказываем друг другу всестороннюю помощь и поддержку. Сейчас речь идет о детях, стариках, больных, оставшихся без тепла, электричества и самых необходимых услуг. Безусловно, мы не можем оставить их один на один с бедой», — подчеркнул глава региона Сергей Морозов.

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