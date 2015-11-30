Брюссель, 30 ноября, 2015, 13:46 — ИА Регнум. Страны — транзитеры российского газа в Европу — Польша, Венгрия и Словакия — недовольны планами Германии по строительству второй ветки газопровода «Северный поток», пишет Financial Times.

А. Горбаруков ИА REGNUM

Девять стран уже направили президенту Европейского совета письмо с требованием внести вопрос о строительстве нового газопровода в повестку саммита лидеров стран — членов ЕС. В письме уточняется, что «самое влиятельное государство ЕС (имеется в виду Германия — ИА REGNUM) поставило свои собственные экономические нужды выше их энергетической безопасности».

Кроме того, они считают, что строительство второй ветки «усилит зависимость Европы от российского газа». Этот проект «противоречит политике ЕС по энергетической безопасности и диверсификации», говорится в письме

Также недовольны решением строить вторую ветку газопровода в обход стран Восточной Европы США, которым придется компенсировать Украине убытки от потери транзита российского газа в размере $2 млрд. Против реализации проекта открыто выступила администрация президента США Барака Обамы.