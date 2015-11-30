Москва, 30 ноября, 2015, 10:41 — ИА Регнум. «Заморозка» пенсий может коснуться не всех пенсионеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября сообщил вице-спикер Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия»). Парламентарий обещает, что поправки в законодательство о «заморозке» пенсий будут доработаны, предлагается отказаться от неиндексации пенсий тем, кто имеет разовых доход.

Василий Григорьевич Перов. Очередные у бассейна. 1865

«Мы еще раз посмотрим эти поправки, постараемся в любом случае исключить людей, которые имеют разовый (доход) или работали менее полугода в течение года», — сообщил Исаев.

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Отметим, что Госдума обсуждает поправки ко второму чтению правительственного законопроекта об отказе от индексации пенсий работающим пенсионерам. Исключение может быть сделано, в частности, для людей творческих профессий, научных работников, получающих гонорары или авторское вознаграждение.