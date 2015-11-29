Тель-Авив, Израиль, 29 ноября, 2015, 17:59 — ИА Регнум. Министр обороны Израиля Моше Яалон заявил, что истребитель Су-24, принадлежащий ВКС России, случайно вошел в воздушное пространство еврейского государства, имея в виду захваченные Израилем сирийские Голанские высоты, но не признаваемые ни Россией, ни Сирией территорией Израиля. Об этом сообщает Times of Israel.

Staselnik голанские высоты

Нарушение воздушного пространства со стороны России «носило непреднамеренный характер», отметил министр, сославшись на данные израильских технических служб, которые «немедленно информируют о подобных инцидентах через каналы связи».

«Когда стало очевидно, что Москва начнет операцию в Сирии, главы России и Израиля, а также представители генеральных штабов провели экстренные консультации, чтобы предотвратить недоразумения в будущем, поскольку российские самолеты не пытаются атаковать нас, а их даже случайное присутствие в воздухе не дает нам права на атаку», — резюмировал Яалон. По его словам, истребитель вошел в воздушное пространство еврейского государства на расстояние 1 мили, после чего «немедленно вернулся на сирийскую территорию».

Ранее на эту тему высказался и начальник Управления по вопросам безопасности и политики в министерстве обороны Израиля Амос Гилад, пояснив, что «благодаря координации действий, соглашение о которой было достигнуто на встрече Нетаньяху и Путина, а также благодаря договоренностям между командованием двух армий, в подобных случаях ситуация не обостряется».

Как подчеркнул Гилад, «договоренности между нашими странами предусматривают также свободу действий ВВС Израиля по предотвращению передачи оружия от Ирана «Хизбалле», передает Newsru.co.il.