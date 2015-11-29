Берн, 29 ноября, 2015, 17:13 — ИА Регнум. Пресса Швейцарии обратила внимание, что Москва проявляет большую дипломатическую гибкость и готова принимать участие как в антитеррористической коалиции в рамках ООН, так и в альянсе под эгидой США. Для Путина конечная цель — победа над «Исламским государством» — важнее разногласий, но при этом он твердо и последовательно отстаивает право сирийского народа самостоятельно определять свое будущее. Внимание швейцарских журналистов привлекли также меры, предпринятые Россией в ответ на враждебные действия правительства в Анкаре.

cyplive.com Президент США Барак Обама и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Неустойчивый союз

Нет ничего достаточно крепкого, что мир мог бы сегодня противопоставить террору. Даже планируемые Россией и Францией совместные военные действия против «Исламского государства» оказались омрачены русско-турецким конфликтом, пишет газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Москва готова сотрудничать

По словам NZZ, на встрече в Москве президент России Владимир Путин предложил своему французскому коллеге Франсуа Олланду интенсифицировать борьбу против «Исламского государства». Хотя Россия предпочитает действовать в составе антитеррористической коалиции, сформированной в рамках ООН, она готова сотрудничать также и с альянсом под управлением США.

Пока правда до конца не ясно, как конкретно это может быть реализовано на практике. Добиться этого можно было бы за счет совершенствования процессов обмена информацией о целях воздушных ударов. Но это предполагает защиту сирийских повстанцев, готовых бороться с террористами, уточняет издание.

После переговоров с президентом Франции российский лидер пообещал в будущем щадить умеренную сирийскую оппозицию, добавляет газета Handelszeitung (HZ).

Так кто же враг?

Гражданская война в Сирии все настойчивей ставит вопрос: кто с кем воюет и против кого надлежит выступать? Хотя уже существует формальный альянс для прекращения сирийской трагедии, куда помимо США входят также Франция, Великобритания, Саудовская Аравия и Россия, для одних из них врагом является президент Сирии Башар Асад, а для других так называемый «халиф» террористической организации «Исламское государство». Москва и Тегеран стремятся сохранить власть Асада, Саудовская Аравия считает его фигуру неприемлемой, США еще не приняли окончательное решение, а ЕС колеблется, пишет журнал Die Weltwoche (WW).

Асад раздора

Камнем преткновения в сирийском вопросе служит отношение к президенту Башарау Асаду. По мнению Франсуа Олланда, он не в состоянии играть роль руководителя Сирии в будущем. По мнению же Владимира Путина, решать судьбу Асада вправе только сирийский народ. Кроме того, борьба над террористами «Исламского государства» невозможна без масштабной наземной операции. В связи с этим необходим Башар Асад в качестве верховного главнокомандующего сирийской армией, передает NZZ.

Асада и его армию Путин назвал «естественными союзниками» в борьбе с терроризмом, уточняет HZ.

Из-за Асада отношения России и Турции оказались натянуты еще до инцидента со сбитым российским военным самолетом. Путин желает помочь сирийскому диктатору сохранить власть, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган напротив хочет его свергнуть, пишет газета Blick.

Турция будет наказана

Как сообщает издание, в связи с обострением российско-турецких отношений Россия планирует большое число карательных мер, которые будут уточнены в ближайшие дни. Помимо сворачивания совместных проектов в экономической сфере они могут также включать введение новых таможенных сборов.

Своим указом Путин уже запретил ввоз в Россию некоторых турецких товаров, а правительство серьезно ограничило деятельность турецких фирм. Более того, российские компании с 1 января 2016 года не смогут брать на работу турецких граждан. Указ президента также предусматривает ужесточение контроля трафика между двумя странами. Турецкие грузовики и корабли должны будут тщательно проверятся на границах и в портах. Россия оправдывает это соображениями безопасности. Российские туроператоры также не смогут больше предложить путевки на турецкие курорты, а авиакомпании должны отказаться от чартерных рейсов между Россией и Турцией. С 1 января для турок, которые хотят в Россию, будет вновь введен визовый режим. По мнению Кремля, российско-турецким отношениям нанесен непоправимый ущерб, пишет газета Berner Zeitung (BZ).

Россия также призвала всех партнеров Турции, в частности США, повлиять на действия правительства в Анкаре, передает газета Tages Anzeiger (ТA).