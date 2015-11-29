Рим, 29 ноября, 2015, 11:24 — ИА Регнум. В центре очередного медийного скандала в Италии оказался директор школы Garofani города Роззано (провинция Милана).

Жан Жером. Последняя молитва христианских мучеников. ок. 1883

Протесты родителей не заставили себя долго ждать. Уже в июне родители этой же школы протестовали против решения убрать распятия из классов. Но директор школы следует своей линии: «Взрослые не должны портить детский мир, где есть уважение к различиям в разных культурах. Или вы хотите, чтобы родители — мусульмане, евреи или представители других конфессий, слушая, как их дети поют гимны католиков на Рождество, будут силой стаскивать своих детей со школьной сцены?». Против директора школы выступил сам мэр города Барбара Aгольятти: «Терроризм хочет конфронтации и раскола. Там, где есть модель интеграции, зачем создавать опасные прецеденты? Прошу директора школы немедленно восстановить рождественский праздник, как того требуют традиции, и оставить распятия на месте».

Директор школы города Роззано не один в своем решении, к такому же выводу пришли директора некоторых школ города Турина, которые также постановили не праздновать в традиционной манере католический праздник, чтобы не обидеть учащихся, принадлежащих другой вере.

Член сената Италии Маурицио Гаспарри (партия «Вперед, Италия») предложил создать комитеты по защите Рождества, о чем написал на своей страничке Фэйсбук: «Защитим Рождество. Мы должны сформировать комитеты в каждом городе, чтобы остановить нападения на наши традиции и на нашу культурную идентичность. Мы намерены просить министра образования увольнять из наших школ руководителей и учителей, которые отменяют праздники, концерты и мероприятия, которые традиционно происходят в период Рождества. Мы не можем согласиться с тем, что, уже начиная со школы, происходит уничтожение нашей истории и наших религиозных основ».

С Маурицио Гаспарри согласен и лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини: «Некоторые директора и учителя должны быть уволены. Кто хочет убрать рождественские вертепы и вообще все, что имеет отношение к Рождеству, не может работать в школе».