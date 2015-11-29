Тирасполь, 29 ноября, 2015, 08:43 — ИА Регнум. Сегодня, 29 ноября, в Приднестровье впервые проходит единый день голосования — граждане республики выбирают депутатов Верховного совета, а также местных советов всех уровней и глав сельских и поселковых администраций. Как передает корреспондент ИА REGNUM, наиболее жесткая борьба развернулась за места в Верховном совете: на 43 места в ВС претендуют 139 кандидатов.

Противостояние

Основная борьба за места в парламенте разворачивается между сторонниками лидера Приднестровья Евгения Шевчука и сторонниками крупнейшей в республике торгово-промышленной группы «Шериф».

В настоящее время большинство в парламенте контролируется оппозиционной к президенту Евгению Шевчуку и близкой к «Шерифу» партией «Обновление». Однако президент не теряет надежды взять под свой контроль законодательный орган, проведя туда своих сторонников и сведя к минимуму число представленных там критиков проводимой им политики.

При этом предвыборная кампания выдалась беспрецедентно жесткой и грязной. Агитация сторонников Шевчука построена в основном на критике «олигархов», которые, мол, управляют парламентом «из кустов» и пытаются влиять на принимаемые властями решения. В течение последних недель в отношении целого ряда представителей холдинга «Шериф» правоохранительными органами Приднестровья были возбуждены уголовные дела, а в государственных СМИ активно проводилась кампания по их дискредитации.

Президент Шевчук напрямую вмешался в предвыборную кампанию: он в еженедельном режиме выступал с обращениями по Первому приднестровскому телеканалу, в которых жестко критиковал «олигархов» и их «ставленников», под которыми соответственно подразумеваются «Шериф» и кандидаты от «Обновления». Президент также практически ежедневно проводил встречи с гражданами в населенных пунктах ПМР, где практически открыто занимался предвыборной агитацией.

Эти действия «гаранта конституции», наряду с общим крайне агрессивным ходом предвыборной кампании привели к острому расколу, поляризации и дезинтеграции приднестровского общества. Этому весьма рады в соседних Молдавии и Украине, которые взяли курс на ужесточение блокады и давления с конечной целью ликвидации приднестровской государственности.

С новыми серьезными вызовами для приднестровской государственности республика таким образом столкнется в состоянии острого общественного раскола. А в том, что ждать таких вызовов не придется, сомнений нет.