Москва, 28 ноября, 2015, 22:43 — ИА Регнум. Профессор Национального исследовательского университета — Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Олег Матвейчев назвал введение санкций в отношении Турции адекватным асимметричным ответом. «То есть мы отвечаем не в военной области, а в той области, которая в Турции абсолютно уязвима в отношении России. Прерывание любых экономических связей и отношений оно не выгодно именно Турции — такова структура нашего товарооборота, так сложилось исторически. Поэтому мы отвечаем именно в той области, где это будет уязвимо в отношении Турции. Это очень мудрое решение президента», — заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, комментируя подписание Владимиром Путиным указа о применении специальных экономических мер в отношении Турции.

Владимир Маяковский. Турки сели у Демотики, чешут с голода животики. 1914

По его мнению, эти меры будут абсолютно эффективны, а вот Турция не сможет симметрично ответить РФ на санкции.

«В экономической области она ничего не может сделать. В данном случае она будет только потерпевшим. А в военной сможет, если вторгнется в Сирию», — отметил Матвейчев.

Он добавил, что сейчас действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана непредсказуемы: «Загнанная в угол крыса. И он будет кусаться».

Напомним, сегодня, 28 ноября президент РФ Владимир Путин подписал Указ о мерах по обеспечению национальной безопасности России и защите граждан России от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турции. Данным указом вводится запрет или ограничение на ввоз в Россию отдельных видов товаров из Турции. Перечень определит правительство РФ.

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Также на территории России ограничивается деятельность находящихся под юрисдикцией Турции организаций. Приостанавливается продажа турпутевок в Турцию, прекращается полёт чартерных рейсов в Турцию, усиливается портовый контроль и контроль по обеспечению транспортной безопасности акваторий российских морских портов в Азово-Черноморском бассейне. Кроме того, отменяется безвизовый режим между Россией и Турцией.