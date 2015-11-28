* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Москва, 28 ноября, 2015, 09:18 — ИА Регнум. Российские власти располагают определённой информацией о заинтересованности сына нынешнего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нефтяном бизнесе. Об этом сегодня, 28 ноября, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву, отвечая на соответствующий вопрос.

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«Я исхожу из заявлений нашего президента. Действительно, определенная информация есть, я несколько не знаю насколько она детализирована, но определенная заинтересованность есть», — сказал Песков.

Кроме того, глава кремлевской пресс-службы напомнил, что в новом правительстве Турции должность министра энергетики занимает зять Эрдогана.

Напомним, ранее министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем заявил, что сын президента Турции Тайипа Эрдогана может быть причастен к незаконной торговле нефтью с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, Муаллем считает, что Турция сбила российский бомбардировщик Су-24 в Сирии из-за интересов нефтяной компании сына Эрдогана.