Бухарест, 28 ноября, 2015, 01:00 — ИА Регнум. «Россия и Турция стоят на пороге открытой войны, которая серьезно повлияет на безопасность Черноморского бассейна», — пишет 27 ноября румынское издание Hotnews, комментируя кризис в российско-турецких отношениях после атаки Турции на российский военный самолет в Сирии.

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«Турция еще в октябре предупреждала, что не потерпит вторжений в свое воздушное пространство. Это было озвучено после как минимум двух обвинений в адрес России на этот счет. С другой стороны, похоже, что российский военный самолет был сбит, когда он уже возвратился на сирийскую территорию, то есть после вторжения в воздушное пространство Турции, которое длилось 17 секунд. Так ли опасны были эти символические 17 секунд для безопасности Турции, чтобы действовать с риском начала войны?» — задается вопросом издание.

И само отвечает на этот вопрос: «Понятно, что политическая раздраженность Турции была вызвана не столько продолжительностью полета и спорностью нарушения ее воздушного пространства, сколько действиями России в Сирии, то есть убежденностью Анкары, как и многих других западных стран, включая Соединенные Штаты, что российское вмешательство направлено не на уничтожение ИГИЛ, но на защиту режима Башара Асада. С этой точки зрения, Турция и Россия представляются врагами в гражданской войне в Сирии, имеющими расходящиеся политические цели. Таково объяснение турецкого жеста».

«Ни для кого не секрет, что двусторонние турецко-российские отношения в течение длительного периода были довольно холодными, но теперь они перешли на другой уровень: они стоят на пороге открытой войны, которая серьезно повлияет на безопасность Черноморского бассейна, и, как следствие, может углубить раскол между проатлантистскими европейскими государствами и государствами, благоприятствующими нормализации отношений с Россией», пишет Hotnews.

«Так расценит ли Россия свой сбитый самолет в качестве casus belli? Наверное, нет. По крайней мере не в классическом смысле этого термина. То есть объявления типичной войны не будет, учитывая, что в случае внешней агрессии Турция может рассчитывать на поддержку НАТО, но ответ от России в любом случае последует. Естественно, этот ответ будет пожестче, чем объявление бойкота туристического отдыха на берегах Турции, хотя одно только это будет стоить местной экономике примерно $2,5−3 млрд. Напряженность в отношениях между двумя крупными военными державами на Черном море находится на пике и будет оставаться таком положении в течение еще длительного времени», — подводит итог издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ВВС Турции 24 ноября сбили российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции против «Исламского государства». Двум пилотам самолёта удалось катапультироваться, однако один из них был застрелен боевиками при спуске с парашютом. Второй лётчик позднее был спасён в результате совместной операции российского и сирийского спецназа.

Анкара заявила, что самолёт вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что бомбардировщик находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.