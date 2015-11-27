Москва, 27 ноября, 2015, 18:44 — ИА Регнум. Спустя три дня после инцидента в небе над Сирией Россия предприняла первый по-настоящему серьёзный шаг, болезненно бьющий по экономике Турции, а именно — объявила в лице главы МИД России Сергея Лаврова о приостановке безвизового режима с Турцией с 1 января 2016 года, то есть, буквально через месяц. Данное решение было озвучено российским министром по итогам встречи с его сирийским коллегой — Валидом Муаллемом.

Пресс-служба МИД России Сергей Лавров и Валид Муаллем

«Принято решение руководством Российской Федерации о том, чтобы приостановить безвизовый режим, который сейчас действует между Россией и Турецкой Республикой», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

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По его словам, МИД отмечает реальность угрозы, исходящей от Турции: «Эти угрозы вполне и вполне реальные, мы со всей ответственностью сообщаем об этом».

Ещё перед переговорами Лавров явно дал понять, что ответные российские меры последуют со дня на день: «Мы считаем, что турецкое руководство перешло грань допустимого и рискует завести Турцию в тяжелейшую ситуацию и с точки зрения долгосрочных национальных интересов, и с точки зрения положения в регионе».

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При этом в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Муаллемом Лавров указал на двойственность турецкой позиции в инциденте с российским Су-24: «Он (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган) сказал, что турецкие ВВС не знали, чей это самолет, а если бы знали, что он российский, то они поступили бы по-другому. Но затем, видимо, в другом выступлении, он сказал следующее: если вдруг кто-то опять нарушит наше воздушное пространство, мы будем поступать так же, как мы поступили. Я надеюсь, что неадекватность такой раздвоенной позиции очевидна всем».

Министр поддержал инициативу, высказанную президентом Франции Франсуа Олландом, относительно перекрытия границ между Сирией и Турцией: «Он предложил принять конкретные меры, чтобы перекрыть границу между Турцией и Сирией. Мы это активно поддерживаем, открыты к тому, чтобы согласовать практические шаги — разумеется, во взаимодействии с сирийским правительством. Мы убеждены, что, перекрыв эту границу, мы во многом решим задачи искоренения терроризма на сирийской земле».

Оба министра также высказали свои версии относительно данного шага со стороны официальной Анкары. Так, Валид Муаллем заявил, что причина кроется в перегоне нелегальной нефти с территории, подконтрольной «Исламскому государству»: «Турция пошла на этот шаг, сбить российский военный самолет, потому что она продолжает покровительствовать этим террористам, а также потому, что ВКС РФ в течение пяти дней уничтожили более тысячи цистерн, перевозящих краденную нефть из Сирии в Турцию».

Сирийский министр уверен, что Турция «продолжает обеспечивать экспорт и перевозку украденной с территории Сирии и Ирака силами ИГИЛ нефти, затем эта нефть переправляется в порты других стран».

Также Муаллем поделился слухами относительно причастности сына президента Турции Реджепа Эрдогана к контрабанде нефти с указанных территорий: «У меня нет никаких доказательств, но есть слухи о том, что турецкие агенты занимаются перепродажей краденой нефти, среди них сын президента Эрдогана. Я бы на месте госсекретаря США Джона Керри лучше попытался пролить свет именно на эту информацию».

В свою очередь, Сергей Лавров рассказал, что официальная Анкара начала проявлять нервозность после того, как ВКС РФ начали бомбардировку караванов «Исламского государства» с нефтью: «Конечно, это вряд ли является простым совпадением, что после этого наши турецкие соседи начали вести себя весьма и весьма нервно, мягко говоря. То, как они бережно охраняют информацию о своих подпольных сделках, говорит хотя бы арест двух турецких журналистов за то, что они сделали репортаж о незаконных поставках оружия с турецкой территории игиловцам».

Также, по его словам, Турция крайне неохотно сотрудничала с РФ в вопросе противодействия трафику боевиков на Ближнем Востоке: «Россия весьма и весьма озабочена нарастанием террористических угроз в Турецкой Республике. Это прямо связано с безопасностью РФ, наших граждан. Через Турцию налажен трафик боевиков в различных направлениях. К нашему огромному сожалению, турецкие власти крайне неохотно, говоря мягко, идут на сотрудничество по данному вопросу в том, что касается наших граждан».

Российский министр также отметил, что турецкий президент Реджеп Эрдоган «узурпировал право на некую исключительность», когда заявил, что, если турецкий самолет будет сбит в сирийском воздушном пространстве, то это будет рассматриваться как акт агрессии: «Стало быть, Турции это дозволено, а сама Турция будет без предупреждения сбивать любой самолет, который хоть на несколько секунд, как ей покажется, очутится в воздушном пространстве Турецкой Республики».

Некоторые эксперты уже успели высказаться относительно данной идеи. По их словам, процент въезжающих в Россию с туристическими целями граждан Турции слишком незначителен, и это никак не скажется на туристической сфере экономики РФ. Что же касается рядовых российских граждан, навещающих курорты Турции, то здесь специалисты рекомендуют обратить внимание на другие туристические направления — как более затратные (Черногория, Кипр), так и более бюджетные (Крым, Сочи).