Москва, 27 ноября, 2015, 18:15 — ИА Регнум. Фестиваль венгерской анимации HUNimation начинает свои «гастроли» по России. С конца ноября до середины января будущего года показы пройдут в восьми городах: 28 ноября HUNimation откроется в Челябинске и Краснодаре, 5 декабря посетит Москву, Петербург, Казать, Нижний Новгород и Екатеринбург, и 16 января завершит своё шествие в Томске.

Цитата из к/ф «42-я симфония» реж. Река Бучи. 2014. Венгрия Кит и летающая тарелка

Фестиваль приурочен к 100-летию анимационного искусства в Венгрии. Вниманию зрителей будут представлены 10 мультфильмов последних лет, созданные молодыми венгерскими режиссерами-аниматорами. Все фильмы будут транслироваться на венгерском языке с русскими субтитрами. В рамках мероприятия также пройдут воркшопы с режиссерами Каталин Глазер и Миклошем Фелвидеки, выступления коллектива Face’n’Base и российской группы Neon Tiger.

По словам пиар-менеджера Венгерского культурного центра Никиты Сотникова, в отличие от фестиваля анимации, который проходил в 2012 году и собрал классику венгерских мультфильмов, сегодня вниманию зрителей будут представлены работы молодых режиссёров, которые тем не менее, уже добились больших успехов и завоевали престижные награды вплоть до «Оскаров».

В комментарии корреспонденту ИА REGNUM о российско-венгерском культурном обмене, Сотников отметил, что он набирает обороты: «В мае этого года в России проходил крупный фестиваль венгерского кино «Цифра». Далее, в рамках «Года кино» следующим летом мы планируем устроить такой же крупный по масштабу кинофестиваль с другой программой. То есть уже достигнуты серьёзные успехи, и безусловно нужно продолжать… Венгерская сторона тоже очень заинтересована в культурном транзите. В Будапеште часто происходят отдельные показы российских фильмов и мультфильмов, а сейчас в нашем сотрудничестве появилось новое — музыкальное направление».

В программе HUNimation:

мультфильм «Зайка и Косуля» режиссёра Петера Ваца — сказка о дружбе Зайки и Косули, в которой наступает критический момент, когда Косуля начинает искать третье измерение. Мультфильм стал фестивальным хитом 2014 года, приняв участие в более чем 300 конкурсных программах и получив около 125 наград;

— сказка о дружбе Зайки и Косули, в которой наступает критический момент, когда Косуля начинает искать третье измерение. Мультфильм стал фестивальным хитом 2014 года, приняв участие в более чем 300 конкурсных программах и получив около 125 наград; «Симфония № 42» режиссёра Реки Бучи , представляющая собой фантасмагорические зарисовки из жизни планеты и её обитателей. Мультфильм попал в шорт-лист «Оскара» и принимал участие в конкурсных программах фестивалей в Берлине, Анси и Санденсе в прошлом году;

, представляющая собой фантасмагорические зарисовки из жизни планеты и её обитателей. Мультфильм попал в шорт-лист «Оскара» и принимал участие в конкурсных программах фестивалей в Берлине, Анси и Санденсе в прошлом году; «Девочка с рюкзаком» Матяша Кунгла . Анимационный фильм о том, как девушка пытается справиться со своим прошлым, которое не дает ей двигаться дальше;

. Анимационный фильм о том, как девушка пытается справиться со своим прошлым, которое не дает ей двигаться дальше; «Улица Мёзе, дом 1» Кристиана Кирая . 31 октября 1993 года в Венгрии перестало вещать радио Свободной Европы. В этот же день в небольшом городе стали происходить странные события… Мультфильм основан на детских воспоминаниях автора;

. 31 октября 1993 года в Венгрии перестало вещать радио Свободной Европы. В этот же день в небольшом городе стали происходить странные события… Мультфильм основан на детских воспоминаниях автора; «Фрустрация» Милана Копаса — сюрреалистическое путешествие человека в автобусе из центра города в другую реальность;

— сюрреалистическое путешествие человека в автобусе из центра города в другую реальность; «Рон» Миклоша Фелвидеки и Река Бучи. История кентавра-полицейского, который вынужден сделать сложный выбор между жизнью в большом городе среди людей или в родном лесу, но в одиночестве;

и Река Бучи. История кентавра-полицейского, который вынужден сделать сложный выбор между жизнью в большом городе среди людей или в родном лесу, но в одиночестве; «Лис» Анико Такача . Мультфильм по мотивам рассказа венгерского писателя Адама Бодора. Город — это зоопарк для людей, которые сидят за решетками собственных обстоятельств;

. Мультфильм по мотивам рассказа венгерского писателя Адама Бодора. Город — это зоопарк для людей, которые сидят за решетками собственных обстоятельств; «Мои три бабушки» Каталин Глазер . Анимационный фильм раскрывает тайны молодости трех бабушек режиссёра, у которых многому можно было поучиться;

. Анимационный фильм раскрывает тайны молодости трех бабушек режиссёра, у которых многому можно было поучиться; «Как зародился мир?» Ивана Тамаша . История силача из Персии, который однажды узнал, что в Индии у него есть соперник;

. История силача из Персии, который однажды узнал, что в Индии у него есть соперник; «Полёт на луну» Миклоша Фелвидеки . Мультфильм представляет собой альтернативную историю первой высадки на Луну.

История венгерской анимации берёт начало в 10−20 годах XX века, когда попытки создавать мультфильмы были ещё единичными, и носили скорее экспериментальный характер. Так, в 1914 году режиссёр-аниматор Иштван Като создает мультфильм для местной кинохроники. Начало венгерской анимации связывают также с именем Дюла Мачкашши. Вместе с группой энтузиастов он начал создавать анимацию в стенах Венгерской Кинокомпании. Первым цветным фильмом стала картина «Алмазная денежка петушка» 1952 года.

После успеха первых работ Мачкашши совместно со своим соотечественником Джоном Халасом, будущим мастером мировой мультипликации, впоследствии покинувшем Венгрию, основал независимую от Венгерской Кинокомпании студию «Паннония». Там он продолжал снимать сказки-мультфильмы, по большей части имевшие поучительный характер, что не могло не радовать глаз венгерских родителей. Анимация продолжала развиваться.

К концу 50-х годов венгерскую «Паннонию» уже узнают на престижных кинофестивалях в Карловых Варах, Венеции и Каннах.

В 1960-х годах киностудия завоёвывает мировую известность, начиная выпуская анимационные сериалы. В Советском Союзе пользовалась популярностью история о приключениях Густава.

Ведущими мультипликаторами тех лет стали Иштван Орос, Йожеф Гемеш, Йожеф Непп, Марцелл Янкович и другие. В 1973 году Марцелл Янкович снимает первый полнометражный мультфильм «Янош Витязь». В 1980 году режиссёр-аниматор Ференц Рофюш создаёт мультфильм «Муха», который был удостоен премии «Оскар» как «Лучший анимационный фильм».

Кристина Гогорян, главный редактор Art Animation, в своей статье «К 100-летию венгерской анимации» отмечает: «У каждого из аниматоров был свой собственный стиль исполнения: предельно лаконичные, но при этом изящные работы Марцелла Янковича чаще всего посвящены философским вопросам, которые подаются в иносказательной манере (используется жанр притчи). Ференц Рофуш использует оригинальный подход и технические приемы, чтобы добиться нового угла восприятия. Иштван Орос, любитель оптических иллюзий, экспериментирует с графикой и дизайном своих фильмов. Есть и общие черты, характерные для всей венгерской анимации этого периода и отразившиеся в новаторском способе использования перспективы, ритма и различных графических средств для создания метафоричных и оригинальных образов. Частыми в 1970−80-е были и обращения к венгерскому фольклору и народным сказкам, которые послужили источником вдохновения не только для короткометражек, но и для нескольких полнометражных фильмов и сериалов».

По оценкам кинокритиков роль «Паннонии» в развитии венгерской анимации была столь же значительна, как роль киностудии «Союзмультфильм» в советской мультипликации. В настоящее время студия продолжает работать в объединении с известным венгерским кинодистрибьютером — компанией «Мокеп».

Как отмечает Гогорян, сегодня молодые венгерские режиссеры «являются не только продолжателями старых традиций, но и создателями новых смелых экспериментов, раздвигая принятые границы и выводя анимационное искусство на новый уровень».

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