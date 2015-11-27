Тирасполь, 27 ноября, 2015, 17:41 — ИА Регнум. «Сербия и Приднестровье всегда были близки друг другу», — говорится в обращении президента ПМР Евгения Шевчука к участникам проходящей в Приднестровском госуниверситете международной научно-практической конференции «Приднестровская Молдавская Республика и Республика Сербия: защита суверенитета в условиях международной турбулентности», передает корреспондент ИА REGNUM.

Урош Предич. Косовская девушка

Обращение Шевчука было зачитано главой МИД ПМР Виталием Игнатьевым. «Приднестровцы неизменно поддерживают солидарность с братским народом Сербии, — отметил он. — В годы трагических событий на Балканах жители Приднестровья с глубоким сопереживанием воспринимали горькие испытания, выпавшие на долю сербского народа по воле тех, кто называл себя мировыми апологетами мира и демократии. Героическое сопротивление сербского народа хорошо понятно приднестровцам — на протяжении 25 лет независимости мы противостоим давлению, угрозам и блокадам, претворяемых в жизнь, по сути, теми же силами, что стояли за агрессией против Сербии. Цель этого давления ясна — понудить приднестровцев отказаться от независимости и своих национальных интересов».

По словам Игнатьева в Приднестровье «весьма востребованы аспекты постконфликтного урегулирования в Республике Сербия». «Через призму сербского опыта нам удается отчетливо прослеживать, как на политической карте мира реализуется практика двойных стандартов. В частности, подходы, механизмы и модели, которые успешно применялись международными посредниками в процессе выстраивания отношений между Сербией и Черногорией, ими же демонстративно не учитываются в деле урегулирования молдавско-приднестровских отношений», — констатировал глава МИД ПМР.

«Беспринципная стратегия западных партнеров, направленная на насильственный отрыв Косова и ведущая в своём итоге к масштабному угнетению косовских сербов, во многом перекликается со спланированным процессом комплексного блокирования любых связей Приднестровья с Россией и Русским миром», — добавил он.

В собственном докладе на конференции Игнатьев отметил, что «народ Приднестровья никогда на оставался безучастным к развитию процессов на территории бывшей Югославии, поскольку общность исторических судеб, культурная и языковая близость народов наших стран представляется неоспоримой». «Приднестровье, как и Сербия, а город Бендеры, как и Белград уже в новейшей истории столкнулись с вооруженной агрессией, поддержанной или осуществлявшейся западными государствами. Сегодня против наших стран ведется гибридная война, целью которой является если не физическое уничтожение народов Сербии и Приднестровья, то как минимум взлом и деформация их культурно-цивилизационного кода, ликвидация исторически сложившихся особо близких взаимоотношений с Российским государством», — сказал он.

«Сегодня происходит геополитическая и геоэкономическая экспансия западного сообщества государств в пространства Восточной и Южной Европы, — продолжил дипломат. — Целью этой экспансии является поддержание финансовой и военной мощи государств ЕС и НАТО за счет создания на своих границах бедных, содержательно выхолощенных и поэтому легко контролируемых территорий, которые должны выполнять роль политических сателлитов коллективного Запада (в лице США и ЕС), поставщиков дешевой рабочей силы и рынков сбыта для производимой в этих странах продукции. Уже сегодня создаются особые тепличные условия для активно лоббируемой США трансатлантической зоны свободной торговли, для которой территории таких государств, как Приднестровье, Молдавия, Украина, Сербия избраны в лучшем случае в качестве объектов влияния, а в худшем — в качестве полигонов для геополитической битвы с Российской Федерацией».

Игнатьев отметил, что само существование ПМР, стратегически ориентированной на Россию, является «серьезным препятствием» для этой западной экспансии. Другой целью удара Запада, по его словам, является проводимая под эгидой России миротворческая операция на Днестре.

«Приднестровье, так же как и Сербия испытали и продолжают испытывать все тяготы от применения всевозможных блокад и ограничений, разноуровневых мер давления и шантажа, которые принимают самые различные формы, начиная от прямой вооруженной агрессии и заканчивая гибридными инструментами воздействия. Такая ситуация является объективным драйвером для развития сотрудничества, поскольку осознание народами наших стран своих неотъемлемых прав, свобод и интересов подталкивают к пониманию необходимости объединения усилий», — добавил он.

По словам Игнатьева, «можно утверждать, что Приднестровье и Сербия, исторически связанные братскими цивилизационными отношениями с Россией, на протяжении многих лет испытывают на себе попытки западных государств мстительно и методично наказывать их за пророссийскую ориентацию». «И Приднестровье, и Сербия вынуждены балансировать буквально на лезвии бритвы в обстоятельствах внешне навязываемого искусственно ограничиваемого жизненного пространства с тем, чтобы любой ценой защитить интересы народов своих государств даже в таких дискриминационных условиях. При этом некоторые ведущие мировые державы с изрядной долей цинизма намереваются представить Приднестровье и Сербию виновными сторонами», — отметил он.

Глава МИД ПМР выразил надежду, что данная конференция «будет иметь мощный синергетический эффект, который продемонстрирует, что, несмотря на все сложности и внешнее давление, братские славянские народы могу выступать единым фронтом». «Как известно, в 2014—2015 годах в рамках сербско-швейцарского председательства в ОБСЕ представители МИД Сербии принимали активное участие в процессе урегулирования. К сожалению, за эти два года ситуация в приднестровском урегулировании стремительно деградировала, поскольку тот существенный опыт, которым сама Сербия обладает в сопоставимых конфликтах, фактически так и не был ни разу использован. По сути, Сербия в этом процессе устранилась от полноценного вовлечения, передоверив свою работу кураторам от ОБСЕ и европейских структур. Собственно, это в очередной раз демонстрирует истинную цель западных акторов, — чтобы Сербия и Приднестровье отказались от самостоятельной позиции и поэтапно шаг за шагом передоверили неким европейским структурам свой суверенитет. Наша же с вами задача заключается в том, чтобы не допустить такого сценария развития ситуации, обеспечить государственные интересы и реализовать волю наших народов», — подвел итог Виталий Игнатьев.

Замглавы МИД ПМР Дмитрий Паламарчук в свою очередь отметил, что международные игроки не желают применять механизмы «цивилизованного развода», произошедшего в своё время между Сербией и Черногорией в молдавско-приднестровском урегулировании.

Кроме того, по словам Паламарчука, навязывая Белграду всё новые и новые уступки в отношении косовских албанцев, те же страны не возражают против ужесточения давления со стороны Кишинёва на Приднестровье. В качестве примера Дмитрий Паламарчук привёл признание косовских документов в Сербии, свободу передвижения по сербской территории с правом въезда через неё Боснии и Герцеговины автомобилей с косовскими номерами, присвоение Косово отдельного международного телефонного кода, признание сербскими властями косовских автостраховок и т.д.

В свою очередь председатель политической партии «Третья Сербия» Мирослав Парович в своем выступлении на конференции подчеркнул общность исторических судеб Приднестровья и Сербии, отметив, что в недавнем прошлом обеим странам пришлось с оружием в руках отстаивать право на жизнь своего народа. «Как только я ступил на приднестровскую землю, я понял, что вы свое государство любите, строите его «кирпичик за кирпичиком». В этом наши государства похожи, потому что мы Сербию любим и строим точно также. И в 90-е годы, когда ваши отцы и деды боролись за независимость вашей республики, мой отец и мой дед боролись за суверенитет и независимость моей страны и сербов на Балканах», — подчеркнул он.

«В сердцах молодёжи, как в Сербии, так и в Приднестровье, живет продолжение борьбы, начатой нашими предками, и это особенно важно. На мой взгляд, для суверенитета государства намного важнее позиция народа, чем формальное признание с чей-либо стороны. Боритесь за свою прекрасную страну!», — сказал сербский гость.

Мирослав Парович в своем выступлении также прокомментировал действия пограничных органов Молдавии, не позволивших другим представителям Сербии принять участие в конференции. «Сам факт того, что я являюсь одним из немногих сербских гостей на этом мероприятии, говорит о тяжелой ситуации, в которой находится Приднестровская Молдавская Республика. Тот факт, что ученых и экспертов возвращают из аэропорта [Кишинева], говорит о явных проблемах, которые испытывает Молдавия в плане демократизации своей страны», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение двух дней власти Молдавии задержали в кишиневском аэропорту и депортировали из страны трех участников проходящей в Тирасполе конференции: сотрудника Российского института стратегических исследований Никиту Бондарева, сотрудника Российской академии наук Фасиха Бадерхана, а также представителя политической партии «Двери Сербские» Зорана Радойчича.