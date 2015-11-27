Минск, 27 ноября, 2015, 16:51 — ИА Регнум. Оружие, взрывчатка, стальной бронежилет, флаг запрещенного в России украинского бандформирования «Правый сектор», электронная аппаратура и многое другое было изъято у прибывшего с Украины 28-летнего жителя белорусского города Новополоцк при досмотре на минском железнодорожном вокзале. Об этом 27 ноября проинформировало МВД Белоруссии.

цитата из к/ф «Иди и смотри» (реж. Элем Климов, СССР, 1985 год)

Из документов у задержанного гражданина Белоруссии оказалось два паспорта и справка об участии в боевых действиях в Донбассе. По официальной версии, внимание милиционеров он привлёк необычным поведением и торчащим из-под верхней одежды бронежилетом. Как задержанный прошел пограничный контроль при пересечении границы — не уточняется.

Напомним, 26 ноября о задержании указанного гражданина на заседании Витебского облисполкома сообщил председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич: «Ночью на железнодорожном вокзале в Минске задержан молодой человек, который при себе имел два паспорта, оружие, взрывчатые вещества, документы, подтверждающие участие в боевых действиях на территории Украины. Вкупе с неадекватным поведением можно предположить, что от него можно было ждать чего угодно».

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко неоднократно заявлял о намерении привлечь к ответственности за «наёмничество» граждан Белоруссии, воевавших в Донбассе. Белтелерадиокомпания 13 августа сообщила, что КГБ Белоруссии ликвидировал канал вербовки наёмников, к деятельности которого причастен зарегистрированной в Чехии праворадикальной организацией «Молодой фронт». После этого, 19 ноября глава МВД Белоруссии Игорь Шуневич заявил, что около 20 человек могут быть привлечены к ответственности по статье УК «наёмничество».

По мнению экспертов, принятый Верховным советом Украины и подписанный Петром Порошенко закон о легализации наёмников позволяет новым властям Украины не выполнять «Минские соглашения» и способствует эскалации войны. Документ предусматривает гражданам других государств и лицам без гражданства проходить службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) по контракту без принятия украинского гражданства. До этого Порошенко демонстративно выдал паспорта граждан Украины иностранным участникам карательных операций в Новороссии, в том числе боевикам «добровольческих батальонов», не признающих приказы Порошенко как верховного главнокомандующего и «Минске соглашения», гарантом выполнения которых является «нормандская четвёрка».