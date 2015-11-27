Москва, 27 ноября, 2015, 16:27 — ИА Регнум. «Есть определенные правила, по которым человек обязан жить, если приходит на государственную службу или на муниципальную», — заявил сегодня, 27 ноября, президент РФ Владимир Путин на встрече с активом Общероссийского народного фронта, посвященной обсуждению проекта «За честные закупки». Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе беседы затрагивались темы, связанные с борьбой с коррупцией, расточительством и неэффективными государственными тратами.

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«Если кто-то не понимает, как нужно жить сегодня, и зная, уже о принятых решениях, пытается их обойти, нужно посмотреть на персоналии», — отметил он.

«Нам нужно, чтобы в сознании любого ответственного человека, — подчеркнул президент, — сейчас не хочу говорить чиновника, потому что это у нас становится каким-то нарицательным словом, было понимание того, что есть определенные правила, по которым человек обязан жить, если приходит на государственную службу или на муниципальную. И нечего придумывать и хитрить, нужно просто жить по этим правилам или здесь не работать».