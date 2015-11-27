Москва, 27 ноября, 2015, 12:42 — ИА Регнум. Федеральное агентство по рыболовству выразило готовность заменить турецкую рыбу российской. В 2015 году рыбоводные предприятия стали получать первые федеральные субсидии, а также многие инвесторы проявляют интерес к выращиванию рыбы. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров Александр Фомин, передает РСН.

titikaka.ru Эмбрион рыбки

«90% импорта турецкой рыбы в РФ составляет свежая охлаждённая рыба, в основном сибас, дорада и форель — ресторанная продукция премиум-сегмента, недоступная по цене 99% населения РФ, поэтому могут пострадать только рестораны, но поскольку это бизнес дорогой, рестораторы найдут, где купить 8 тысяч тонн», — сказал Фомин.

По его словам, названные виды рыбы могут начать поставлять те страны, у кого есть выход к морю — это, например, Северная Африка, Болгария или Греция.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр сельского хозяйства Александр Ткачёв заявил, что в случае необходимости Россия сможет заместить поставки сельскохозяйственной продукции и продовольствия из Турции в ближайшее время. Также планируется ограничить импорт турецкого легпрома. Кроме того, меры в отношении Турции могут затронуть таможенные пошлины, финансовые операции и инвестпроекты.

Правительство России разрабатывает санкционные меры в ответ на действия Турции, сбившей российский Су-24 в Сирии. Напомним, 24 ноября самолет российской авиагруппы в Сирийской Арабской Республике Су-24 был сбит турецким истребителем F-16. Пилотам удалось катапультироваться. Командир экипажа погиб, штурман Су-24 выжил, его удалось спасти в ходе спасательной операции.

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