Анкара, 27 ноября, 2015, 10:24 — ИА Регнум. Если военный самолет Турции нарушит воздушное пространство Сирии и будет сбит при помощи российской зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», Анкара расценит это как акт агрессии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американской телекомпании CNN.

Беседа под Царьградом. Русский плакат, фрагмент. Начало XX века

По словам турецкого лидера, при возникновении такой ситуации Турция будет вынуждена «принять меры, которые, безусловно, не обсуждаются».

«Конечно, это будет агрессия по отношению к нашему праву на суверенитет, для государства естественно защищать это право», — добавил президент.

Эрдоган также отметил, что власти Турции не собираются извиняться за сбитый самолет Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ), который выполнял задание в Сирии.

«Думаю, что если какой-то стороне нужно извиниться, то это не мы, — сказал турецкий лидер. — Извиниться нужно тем, кто нарушил наше воздушное пространство».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции в Сирии против «Исламского государства».

Анкара заявила, что самолёт вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что бомбардировщик находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.