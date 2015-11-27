Эрдоган предупредил о последствиях от удара ЗРК С-400 по ВВС Турции
Анкара, 27 ноября, 2015, 10:24 — ИА Регнум. Если военный самолет Турции нарушит воздушное пространство Сирии и будет сбит при помощи российской зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», Анкара расценит это как акт агрессии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американской телекомпании CNN.
По словам турецкого лидера, при возникновении такой ситуации Турция будет вынуждена «принять меры, которые, безусловно, не обсуждаются».
«Конечно, это будет агрессия по отношению к нашему праву на суверенитет, для государства естественно защищать это право», — добавил президент.
Эрдоган также отметил, что власти Турции не собираются извиняться за сбитый самолет Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ), который выполнял задание в Сирии.
«Думаю, что если какой-то стороне нужно извиниться, то это не мы, — сказал турецкий лидер. — Извиниться нужно тем, кто нарушил наше воздушное пространство».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции в Сирии против «Исламского государства».
Анкара заявила, что самолёт вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что бомбардировщик находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.